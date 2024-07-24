觀影說劇╱茱蒂康默「不羈騎士」 中西部口音上身

「不羈騎士」找來奧斯汀巴特勒、茱蒂康默共同熱血演出。（圖／UIP提供）

奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、湯姆哈迪(Tom Hardy)以及茱蒂康墨（Jodie Comer）主演熱血電影「不羈騎士」上個月於北美上映，目前累積票房約2125萬美元（約台幣6.97億元）。英國女星茱蒂康默在片中改頭換面，飾演傳統的美國中西部女生，但是卻愛上一個謎一般的年輕重機騎士，同時也擔任電影的旁白。

導演傑夫尼可斯表示，電影探討的主題，就是人們都很努力追求一個獨特的身分認同，「我們經常加入各種團體來幫助我們定義自己，並且想要擁有一種歸屬感，但是當我們選擇加入一個與眾不同和特立獨行的團體，就會使得擁有那種歸屬感變得更困難和更複雜。」

尼可斯認為「不羈騎士」可以引起很多人共鳴，「我在20年前找到攝影記者丹尼里昂的同名攝影集之後，美國的重機次文化就成為我這一生的著迷。那本書除了讓我了解到我剛才提到的想法以外，也是我看過最酷的一本書。」他希望能拍出一部捕捉這種感覺的電影，更重要的是，將這種感覺傳遞給更廣大的觀眾群，「那就是我對「不羈騎士」這部電影的期許。」

茱蒂康默對於能和導演尼可斯合作直呼超興奮，「他是我崇拜已久的導演，後來我又發現他編寫的劇本，是根據一本在1960年代拍攝並創作的攝影集，這個故事真的非常獨特也非常吸引人。」她形容書中的照片出乎意料之外的優美，刻劃了存在於社會邊緣的重機騎士既辛苦又危險的生活方式，「我只看過我的角色凱西的兩、三張照片。她當時並不知道有人在拍她，但是我卻能夠從那幾張照片中汲取很多靈感。」

此外，茱蒂康默也聽了大約半小時長的訪談錄音，聽完很清楚地了解到凱西是一個充滿活力的女生，而且她在想什麼一定會直接說出來，「我完全愛上她，我很喜歡她是這部電影的旁白者，片中的故事也都是從她的角度敘述。作者丹尼跟我說她對所有的事物都有很深刻的感受，她說話非常有條有理，而且她也非常聰明。我不知道她是不是這麼看她自己，但是她非常擅於說出她內心的感受。」