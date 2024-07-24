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觀影說劇╱茱蒂康默「不羈騎士」 中西部口音上身

記者陳建嘉／綜合報導
「不羈騎士」找來奧斯汀巴特勒、茱蒂康默共同熱血演出。（圖／UIP提供）
「不羈騎士」找來奧斯汀巴特勒、茱蒂康默共同熱血演出。（圖／UIP提供）

奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、湯姆哈迪(Tom Hardy)以及茱蒂康墨（Jodie Comer）主演熱血電影「不羈騎士」上個月於北美上映，目前累積票房約2125萬美元（約台幣6.97億元）。英國女星茱蒂康默在片中改頭換面，飾演傳統的美國中西部女生，但是卻愛上一個謎一般的年輕重機騎士，同時也擔任電影的旁白。

導演傑夫尼可斯表示，電影探討的主題，就是人們都很努力追求一個獨特的身分認同，「我們經常加入各種團體來幫助我們定義自己，並且想要擁有一種歸屬感，但是當我們選擇加入一個與眾不同和特立獨行的團體，就會使得擁有那種歸屬感變得更困難和更複雜。」

尼可斯認為「不羈騎士」可以引起很多人共鳴，「我在20年前找到攝影記者丹尼里昂的同名攝影集之後，美國的重機次文化就成為我這一生的著迷。那本書除了讓我了解到我剛才提到的想法以外，也是我看過最酷的一本書。」他希望能拍出一部捕捉這種感覺的電影，更重要的是，將這種感覺傳遞給更廣大的觀眾群，「那就是我對「不羈騎士」這部電影的期許。」

茱蒂康默對於能和導演尼可斯合作直呼超興奮，「他是我崇拜已久的導演，後來我又發現他編寫的劇本，是根據一本在1960年代拍攝並創作的攝影集，這個故事真的非常獨特也非常吸引人。」她形容書中的照片出乎意料之外的優美，刻劃了存在於社會邊緣的重機騎士既辛苦又危險的生活方式，「我只看過我的角色凱西的兩、三張照片。她當時並不知道有人在拍她，但是我卻能夠從那幾張照片中汲取很多靈感。」

此外，茱蒂康默也聽了大約半小時長的訪談錄音，聽完很清楚地了解到凱西是一個充滿活力的女生，而且她在想什麼一定會直接說出來，「我完全愛上她，我很喜歡她是這部電影的旁白者，片中的故事也都是從她的角度敘述。作者丹尼跟我說她對所有的事物都有很深刻的感受，她說話非常有條有理，而且她也非常聰明。我不知道她是不是這麼看她自己，但是她非常擅於說出她內心的感受。」

由於茱蒂康默在利物浦長大，直說飾演凱西最具挑戰性的就是必須學會她在電影中說的美國中西部口音，為此她開拍前花了兩個半月和方言教練練習這種特殊的美國口音，「我覺得想要了解她的精髓就要透過她說話的聲音。我想要確定我盡了全力學會這個角色說話的口音。」「不羈騎士」將於8月2日在台上映。

茱蒂康默為「不羈騎士」徹底改頭換面。（圖／UIP提供）
茱蒂康默為「不羈騎士」徹底改頭換面。（圖／UIP提供）
「不羈騎士」找來奧斯汀巴特勒、茱蒂康默共同熱血演出。（圖／UIP提供）
「不羈騎士」找來奧斯汀巴特勒、茱蒂康默共同熱血演出。（圖／UIP提供）

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