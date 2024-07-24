為死侍再扮金鋼狼 休傑克曼：我騙了我自己

導演尚恩李維(左起)、萊恩雷諾斯、瑪丹娜和休傑克曼出席「死侍與金鋼狼」紐約首映。（圖／漫威影業提供）

美國影星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds)、休傑克曼(Hugh Jackman)主演漫威 大片「死侍與金鋼狼」日前在紐約盛大舉辦首映，2大主角全球跑透透之後終於回到紐約老家宣傳，萊恩的愛妻「花邊教主」布蕾克萊芙莉(Blake Lively)也現身，她一早貼出夫妻親吻照曬恩愛，首映更邀來流行音樂界天后瑪丹娜 (Madonna)助陣，2主角也感謝瑪丹娜協助電影拍攝。

萊恩受訪時透露他一直是瑪丹娜的歌迷，希望將她的經典歌曲「宛如祈禱者」帶入「死侍」系列電影，如今終於圓夢，萊恩當時與休傑克曼一起登門造訪，沒想到瑪丹娜不僅立刻答應，提出一些如何運用這首歌的想法，更在首映會現身力挺，讓萊恩感動直呼「受益無窮」。

休傑克曼曾於2017年拍攝「羅根」時宣布不再演「金鋼狼」，後來卻反悔並回歸再演，他對此苦笑回應「我甚至騙了當年的自己」，至於之後是否會再演「金鋼狼」，他則笑答「以後再說吧」，現今只希望粉絲好好享受「死侍與金鋼狼」。

電影原聲帶歌單也於上周末在音樂串流平台上架，延續前兩集跳tone又懷舊的經典金曲風，包括經典抒情歌曲「Only You」、新好男孩的勁歌「Bye Bye Bye」，甚至還有休傑克曼的賣座強片「大娛樂家」主題曲「The Greatest Show」，讓人更期待正片電影還會有什麼驚喜。