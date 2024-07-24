像賀錦麗… 網友盼瑪雅魯道夫再扮「酷姨」

女星瑪雅魯道夫(左)長相與美國副總統賀錦麗（右）幾分相似，觀眾敲碗期待她重返「周末夜現場」。（美聯社）

拜登 總統宣布退選，外界看好副總統賀錦麗 接棒成為民主黨 總統選人，也讓長相與賀錦麗幾分相似的女星瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)受到關注，甚至有觀眾敲碗期待她重返「周末夜現場」(Saturday Night Live)節目，扮演賀錦麗。

根據美聯社報導，女星瑪雅魯道夫最近憑藉著在三項不同節目的優異演出，獲得艾美獎(Emmy)四項提名，包括Apple TV+喜劇影集「錢錢錢錢」(Loot)第三季、Netflix影集「黑話律師」(Big Mouth)以及「周末夜現場」兩場節目。

而且拜登日前宣布放棄連任，與副總統賀錦麗長相有幾分相似的艾美獎女星瑪雅魯道夫再次坐收名氣紅利。

報導指出，因演出喜劇電影「伴娘我最大」(Bridesmaids)在影壇崛起的瑪雅魯道夫，2019年至2020年總統大選期間，因賀錦麗參加民主黨黨內初選，首次獲邀在「周末夜現場」節目客串飾演賀錦麗並向觀眾介紹賀錦麗為：「美國的酷阿姨、有趣的阿姨，我說她是『酷姨』(funt)。」備受觀眾喜愛。

由於外界看好賀錦麗在下個月19日芝加哥舉行的民主黨全代會，正式提名為總統候選人，因此社群平台的網友敲碗希望瑪雅魯道夫重返「周末夜現場」飾演賀錦麗，「周末夜現場」第50季預定9月28日起播出。

報導指出，「周末夜現場」開創電視節目邀請藝人模仿總統等政界名人的先河，早在1975年喜劇演員吉維蔡斯(Chevy Chase)模仿前總統卡特(Jimmy Carter)講話結巴，讓觀眾印象深刻。

近年則邀請傑法羅(Jay Pharoah)與弗雷德阿米森(Fred Armisen)模仿前總統歐巴馬；還有影星亞歷克鮑德溫(Alec Baldwin)模仿前總統川普以及金凱瑞(Jim Carrey)模仿拜登總統的表演，皆堪稱一絕。