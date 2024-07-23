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「龍捲風暴」賣座 觀眾衝著男主而來

編譯徐薏茹／綜合報導
不少觀眾表示，是為了男主角格蘭鮑威爾而走進戲院。（路透資料照片）
不少觀眾表示，是為了男主角格蘭鮑威爾而走進戲院。（路透資料照片）

1996年賣座鉅片「龍捲風」獨立新篇章「龍捲風暴」(Twisters)票房開紅盤，上映首周末北美票房收入達8050萬美元，榮登票房冠軍寶座，遠高於預期表現，成為今年夏季目前首映成績最好的真人電影。

「龍捲風暴」不是「龍捲風」的直接續集，但仍受益於這一系列的知名度，由揚德邦特(Jan de Bont)執導的原版電影在當時是熱門大賣強片，至今仍受到影迷喜愛；新篇章「龍捲風暴」由韓裔美籍導演鄭李爍執導，新片裡不包含原作中的角色，描述的是新一群風暴獵人的故事。

全美戲院公會(National Association of Theatre Owners)主席兼執行長歐里瑞(Michael O'Leary)評論：「這進一步證明了當創作出引人入勝、有趣並且有廣泛吸引力的作品時，全國的人都會出現，我想這部電影的口碑會非常出色。」

影評對「龍捲風暴」的評價不一，但大多數為正面評價，本片在CinemaScore觀眾評分獲得A-佳績，在PostTrak獲得4.5顆星。

此外，根據PostTrak的調查，24%的觀眾表示男主角格蘭鮑威爾(Glen Powell)是主要賣點。

在慶祝新作品上映的同時，格蘭鮑威爾透過社群媒體向已故的「龍捲風」影星比爾派斯頓(Bill Paxton)致敬。

19日他在X平台(前身推特)發布一張與比爾派斯頓的合影，「龍捲風暴在全球上映的今天，我只想抬頭向傳奇比爾派斯頓致敬。他是一個很棒的朋友，能看到大自然的詩意。」

「他的成就難以取代，但人生就是要追逐偉大的人物。」

比爾派斯頓和格蘭鮑威爾曾在2013年的電影「紅翼」(Red Wing)同台演出。

2017年比爾派斯頓在手術時因併發症去世，享壽61歲。

龍捲風 韓裔 併發症

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