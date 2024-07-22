死侍與金鋼狼南韓宣傳 「死侍」辣妻秀吻照催票

「花邊教主」布蕾克萊芙莉貼出與「死侍」老公萊恩雷諾斯的接吻照。(漫威影業提供)

漫威 新片「死侍與金鋼狼」將於本週上映，外界預測電影將破多項票房紀錄，男主角「死侍」萊恩雷諾斯愛妻布蕾克萊芙莉也在Instagram貼出兩人接吻照，狂讚老公性感又帥氣，「畢竟我可是為他生了4個小孩」，希望能繼續炒熱萊恩新片熱度。

日前台灣YouTuber 「HowHow」（陳孜昊）與丹妮婊姐驚喜合體，並穿上超級英雄制服KUSO化身「丹妮女侍」與「金鋼How狼」，前往南韓 為電影進行採訪並與萊恩雷諾斯、休傑克曼合影，引爆粉絲討論，丹妮婊姐也在採訪中邀請「死侍」萊恩雷諾斯用一句話介紹作品，萊恩雷諾斯自信回應：「我知道我這樣說可能有點太大膽，但這真的是史上最棒的電影！」

How How與丹妮婊姐分別在21日與22日，在眾多粉絲的敲碗下公開採訪畫面，可見兩人在採訪前相當緊張，並互相鼓勵喊話「台灣隊加油！」身穿黃素緊身衣、黑色雨靴、並用叉子作為金鋼狼爪的How How更向休傑克曼拋出靈魂拷問：「我知道這是迪士尼 的電影宣傳，但我們真的很想知道，你早上起床的時候狼爪會不經意的伸出來嗎？」逗趣提問讓兩位巨星停頓三秒後爆笑，休傑克曼也捧場回應「會，如果身體健康的話就會，所以有伸出來其實是好事。」