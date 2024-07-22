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死侍與金鋼狼南韓宣傳 「死侍」辣妻秀吻照催票

記者陳建嘉／即時報導
「花邊教主」布蕾克萊芙莉貼出與「死侍」老公萊恩雷諾斯的接吻照。(漫威影業提供)
「花邊教主」布蕾克萊芙莉貼出與「死侍」老公萊恩雷諾斯的接吻照。(漫威影業提供)

漫威新片「死侍與金鋼狼」將於本週上映，外界預測電影將破多項票房紀錄，男主角「死侍」萊恩雷諾斯愛妻布蕾克萊芙莉也在Instagram貼出兩人接吻照，狂讚老公性感又帥氣，「畢竟我可是為他生了4個小孩」，希望能繼續炒熱萊恩新片熱度。

日前台灣YouTuber 「HowHow」（陳孜昊）與丹妮婊姐驚喜合體，並穿上超級英雄制服KUSO化身「丹妮女侍」與「金鋼How狼」，前往南韓為電影進行採訪並與萊恩雷諾斯、休傑克曼合影，引爆粉絲討論，丹妮婊姐也在採訪中邀請「死侍」萊恩雷諾斯用一句話介紹作品，萊恩雷諾斯自信回應：「我知道我這樣說可能有點太大膽，但這真的是史上最棒的電影！」

How How與丹妮婊姐分別在21日與22日，在眾多粉絲的敲碗下公開採訪畫面，可見兩人在採訪前相當緊張，並互相鼓勵喊話「台灣隊加油！」身穿黃素緊身衣、黑色雨靴、並用叉子作為金鋼狼爪的How How更向休傑克曼拋出靈魂拷問：「我知道這是迪士尼的電影宣傳，但我們真的很想知道，你早上起床的時候狼爪會不經意的伸出來嗎？」逗趣提問讓兩位巨星停頓三秒後爆笑，休傑克曼也捧場回應「會，如果身體健康的話就會，所以有伸出來其實是好事。」

近期宣布結婚喜訊的丹妮婊姐更在採訪中自曝，差點因為電影與老公「黑豹」爆發婚姻危機，全因老公相當期待「金鋼狼」首次穿著經典黃色制服亮相，婊姐則表示「我真的不知道這些細節！」萊恩雷諾斯溫暖安慰：「不需要每個人都知道這件事啦！」休傑克曼則故作嚴肅的搞笑回應：「對…但我覺得這蠻值得離婚的。」

HowHow與丹妮婊姐前往韓國為「死侍與金鋼狼」進行採訪。(漫威影業提供)
HowHow與丹妮婊姐前往韓國為「死侍與金鋼狼」進行採訪。(漫威影業提供)

迪士尼 漫威 南韓

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