鬧翻？小布長女登報改姓 大動作切割老爸

裘莉(右)曾帶著女兒希蘿(左)和新男友賈斯汀萊文出席紐約音樂劇首演。(路透資料照片)

從銀色夫妻檔轉為怨偶的好萊塢巨星布萊德彼特(Brad Pitt)和安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)的第一個親生女兒希蘿(Shiloh Jolie-Pitt)公開證實已經申請更改姓名，拋棄父親的姓氏彼特。

希蘿一個多月以前向洛杉磯 郡法院(Los Angeles County Court)提交文件，申請更改姓氏；過去幾周她在洛杉磯時報(Los Angeles Times)刊登法律公告，表示正在申請將姓名從希蘿努韋爾裘莉-彼特(Shiloh Nouvel Jolie-Pitt)改為希蘿努韋爾裘莉(Shiloh Nouvel Jolie)。

根據加州 法律，申請更改姓名的人必須在聽證會前至少四周登報公告，避免延誤程序。

希蘿的改名公告自6月17日開始刊登。

根據從法庭文件內容取得的消息，5月27日年滿18歲的希蘿於5月30日提交文件，申請合法移除父親姓氏「彼特」；改名原因並未公開。

希蘿過去幾年一直保持低調，最近她陪伴母親裘莉一起在紐約市舉辦的東尼獎(Tony Awards)紅毯上亮相。

裘莉於2016年提出離婚，據報導兩人在2019年正式離婚，但他們的官司還未結束，除了希蘿，布裘還有其他子女，包括梅鐸斯(Maddox)、派克斯(Pax)、莎哈拉(Zahara)以及龍鳳胎諾克斯(Knox)和薇薇安(Vivienne)。

多年來，布裘兩人因子女監護權和共有商業利益與財產的分歧而陷入法律戰。

希蘿的改名聽證會定於7月29日舉行。