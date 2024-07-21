死侍、金鋼狼太熟了 萊恩笑稱默契比和老婆好

萊恩雷諾斯（左）搞笑暗示與休傑克曼的情誼更勝妻子布蕾克萊芙莉。(路透資料照片)

萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、休傑克曼(Hugh Jackman)合體演出漫威 大片「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)全球跑透透，日前在首爾接受本報系聯合報專訪，兩人曾分別於2016年、2017年抵台宣傳，至今仍不時會聊起當年首映會的盛況，「真的是人山人海，有超多粉絲前來支持」，萊恩也搞笑表示「我八年前吃了臭豆腐，現在那味道還在我嘴裡」。

萊恩與休認識近20年，現在住在同一個社區，這次同台演出，完全不需要培養化學效應，「我們本來就是很好的朋友，拍戲時，有時甚至不像是死侍與金鋼狼在對話，而是我們兩人私底下在聊天」。

休傑克曼則搞笑說「我其實早在六個月前先列出清單，禁止他做某些事，這樣我們才能合作」，萊恩在旁立刻大笑，說跟休的合作完全沒有壓力，「畢竟我也跟完全沒默契的人合作過，像是…你知道我已經結婚了」，暗示與休的情誼更勝愛妻布蕾克萊芙莉(Blake Lively)，隨後搞笑補充「希望布蕾克不要看到這段訪問」。

兩人曾相繼摘下「全球最性感男人」寶座，再被問及此事，萊恩快嘴回應，「其實我本來不想說的，謝謝你提起」，但又狠虧在百老匯 音樂劇打滾多年的休傑克曼，「但我可不是那個有澳洲 口音的美聲男子」，最後也不忘向休傑克曼告白，說這些年來有他陪伴，還是很幸運，「我甚至有一份歌曲清單，特別以他為名呢」。