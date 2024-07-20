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也迷泰勒絲？英國查理三世手戴鐵粉的「友誼手環」

編譯周芳苑／綜合報導
泰勒絲擁有不少鐵粉。（歐新社資料照片）
泰勒絲擁有不少鐵粉。（歐新社資料照片）

德國柏林警方表示，美國一名34歲男子持續追蹤知名美國創作歌手及音樂製作人泰勒絲(Taylor Swift)並在社群媒體貼文威脅，日前在泰勒斯於德國蓋爾森基興市(Gelsenkirchen)舉行的首場演唱會前被捕，將一直在當地拘留，直到演出結束。而英國王室九歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）傳也是泰勒絲的粉絲，還送給爺爺查理三世（King Charles III）一條泰勒絲鐵粉都會明白的「友誼手環」。

警方未公布這名嫌疑人的姓名，警方稱，該嫌疑人持有一張泰勒絲日前在蓋爾森基興市費爾廷斯競技場(Veltins-Arena)舉行的演唱會門票，由於初步調查無法完全排除任何風險，該名男子在入場接受檢查時被逮捕。

英國國王查理三世被目擊右手戴著「友誼手環」。(路透)
英國國王查理三世被目擊右手戴著「友誼手環」。(路透)

警方表示，該男子曾在社群媒體上對泰勒絲和她的伴侶貼文威脅，德國警方根據活動主辦單位的舉報而將他拘留。

泰勒絲排定17、18和19日在蓋爾森基興市演出，這幾場演唱會是她 Eras Tour一連串巡演的一部分；警方稱，演唱會主辦地所屬法院下令將涉嫌纏擾的該名男子拘留至20日。警方補充說，泰勒絲或觀眾應該沒有危險。

音樂會開始前，蓋爾森基興市在為當地名人鋪設的「星光大道」上高掛起結合這位泰勒絲姓名的「Swiftkirchen」標牌，向這位當紅美國歌手致敬。

繼蓋爾森基興行程之後，泰勒絲接著將到德國另外兩大城市漢堡、慕尼黑(Munich)舉辦個人演唱會。

英國國王查理三世近日出席公開活動的時候，戴著一條紅黃相間的「友誼手環」。這是泰勒絲粉絲都懂的小物。外傳是夏綠蒂公主送給查理三世的禮物。在英國王室成員裡，夏綠蒂就是泰勒絲死忠粉，除了打造友誼手環給查理三世之外，她也喜歡穿亮片上衣、梳可愛髮辮，看到泰勒絲的時候更顯露出燦爛笑容，讓人快要融化。

夏綠蒂小公主出席溫網男子決賽，右手戴著「友誼手環」。(路透)
夏綠蒂小公主出席溫網男子決賽，右手戴著「友誼手環」。(路透)

泰勒絲 查理三世 德國

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