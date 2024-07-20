「侍者」大結局 李政宰與心魔殊死決戰

李政宰在「侍者」化身武功高強的絕地大師「梭爾」。(圖／Disney+提供)

南韓 男星李政宰主演首部好萊塢 影集「侍者」(The Acolyte)，近日迎來大結局，他感性說出心情，「每次嘗試都是寶貴的嘗試，當然也是挑戰，巨大的挑戰總是不會在原本的計畫中，能加入『星際大戰』(Star Wars)宇宙就是這樣」，也非常開心自己願意接受挑戰，感覺自己又到了全新境界。影集也在完結篇最後一幕赫見「星際大戰」系列經典角色，讓粉絲直呼驚喜。

李政宰在劇中飾演最強絕地大師「梭爾」，並決心面對自己過去的黑暗陰影，同時還要拯救愛徒不被暗黑勢力掌握、並對抗邪惡反派。梭爾並在大完結篇展開殊死決戰，也將在此時面對自己內心糾纏多年的心魔。

李政宰最近在英國倫敦宣傳，並將過程拍成Vlog影片。提到這幾年在歐美暴紅，他謙虛表示只是喜愛演戲，很感謝全球各地影迷的喜愛，「其實無論是小角色或大角色，都很重要，嘗試新事物本身就是挑戰，為了想讓自己更好，本來就該嘗試從前沒有試過的動作表情，甚至是改變外表」。