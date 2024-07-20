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法國酒莊股權訴訟 裘莉盼布萊德彼特撤銷「結束爭鬥」

編譯徐薏茹／綜合報導
裘莉透過律師表示，希望前夫「小布」「結束爭鬥」。(路透資料照片)
裘莉透過律師表示，希望前夫「小布」「結束爭鬥」。(路透資料照片)

根據People雜誌報導，好萊塢影星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)透過律師表示，希望前夫「小布布萊德彼特(Brad Pitt)「結束爭鬥」，撤銷關於法國米拉瓦爾酒莊(Chateau Miraval Winery)的訴訟。

原先兩人各持有米拉瓦爾酒莊的一半股權，但之後裘莉未經過小布同意，祕密將她的股份賣給俄羅斯富豪謝佛勒(Yuri Shefler)，握有其股權的公司為Nouvel。

2022年2月，小布控告裘莉2021年10月私自以6700萬元的價格出售她持有的一半酒莊股權。

小布要求取消出售，並要求金錢損害賠償和法律費用，但該筆交易已在2021年10月5日完成。

2023年6月小布再提出修改過的訴訟，這起訴訟仍在進行中。

小布聲稱裘莉違反關於酒莊的口頭協議，但裘莉稱沒有讓小布買斷她的股份是因為不想簽署小布的保密協議，根據People報導，保密協議是交易的一部分。

裘莉的律師墨菲(Paul Murphy)稱，小布「試圖透過要求新增保密協議懲罰和控制裘莉，並掩蓋他的個人不當行為和虐待」。

墨菲說：「這些行為是訴訟的核心內容，我們一點都不驚訝彼特先生會害怕交出證明這些事實的文件。」

People報導，墨菲在文件中稱：「當裘莉再度要求彼特先生結束爭鬥，讓他們的家庭最終邁向明確的康復之路時，除非彼特先生撤回他的訴訟，否則裘莉別無選擇，只能取得必要的證據，以證明他的指控是錯誤的。」

裘莉 小布 布萊德彼特

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