亞當山德勒合體妻女 15歲女兒快比他高

男星亞當山德勒與妻子潔奇(左)和二女兒桑妮(中)合體。(美聯社)

57歲喜劇天王亞當山德勒(Adam Sandler)日前偕妻女出席在加州 聖塔莫妮卡(Santa Monica)舉行的2024年尼克兒童頻道(Nickelodeon)主辦的「兒童票選獎」(Kids Choice Awards)頒獎典禮。

亞當山德勒與妻子潔奇山德勒(Jackie Sandler)，以及他們的兩個女兒、18歲的莎蒂(Sadie)和15歲的桑尼(Sunny)一起走「橘毯」；莎蒂和桑尼亭亭玉立，身高快超越老爹。

這不是山德勒一家人第一次共同出席活動，他的妻女早在他為2019年犯罪電影「原鑽」(Uncut Gems)宣傳時，就現身力挺，甚至在銀幕上「親情」客串。

亞當山德勒此次基於影劇串流平台Netflix (網飛)於2023年電腦動畫音樂喜劇電影「畢業有蜥望」(Leo)，為主角、高齡74歲的楔齒喙頭蜥(Sphenodon)「里奧」(Leo)配音而獲選「最佳動畫電影男聲獎」。

莎蒂山德勒(Sadie Sandler)生於2006年5月6日，是山德勒的長女，她和妹妹都克紹箕裘，跟隨父親的腳步進入演藝圈。

亞當山德勒曾於2023年11月的一次訪問中，告訴脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)說：「她們熱中於好好表演，她們整天都在討論這個話題。」

桑尼山德勒(Sunny Sandler)則是山德勒家的么女，生於2008年11月2日。

亞當山德勒今年2月獲頒「全美選擇獎」(People's Choice Awards，又稱「全民偶像獎」)，他發表得獎感言時，提到一雙女兒時說：「我無時無刻不想著妳們，我很愛妳們，我認為妳們超級優秀，妳們是我最好的朋友。」