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打擊寄生帳號奏效 Netflix第2季訂戶增破800萬人

中央社倫敦18日綜合外電報導
Netflix影集「馴鹿寶貝」。(取材自IMDb)
Netflix影集「馴鹿寶貝」。(取材自IMDb)

影視串流服務Netflix 18日表示，由於打擊共享密碼行為，加上「柏捷頓家族：名門韻事」、「馴鹿寶貝」等熱門影集助攻，第2季大增逾800萬訂戶。

路透社報導，儘管訂戶成長超過分析師預測的500萬，但Netflix對第3季發布謹慎的指引，還說Netflix廣告業務至少要到2026年才會成為營收成長的主要推動力。

Netflix公布訂戶大增消息後，股價扭轉最初跌勢，在盤後交易中上漲1%。今年迄今為止，Netflix股價已上漲近1/3。

投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼（Michael Ashley Schulman）說：「Netflix仍然是最好、最賺錢的串流媒體公司，但隨著科技股在過去幾天普遍回落，一些投資人可能會因整體利多消息而賣出，並立即進行獲利了結，同時等待可能更好的再進場時機。」

這家串流媒體影片先驅在美國面臨飽和，計劃明年停止定期報告新用戶增加情況。投資人一直將注意力集中在Netflix相對較新穎的廣告業務上，將其視為潛在的成長來源。

截至今年6月底，這批新註冊用戶使得Netflix全球訂戶總數超過2.77億。

Netflix指出，廣告訂閱方案會員數較上季增加34%，但並未透露有多少訂戶選擇這個選項。

Netflix 投資 馴鹿寶貝

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