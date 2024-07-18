我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

開川普遇襲玩笑 「阿傑與阿凱」取消巡演

娛樂新聞組╱綜合報導
喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」吉他手凱爾蓋斯（左）因為玩笑話惹議，右為主唱傑克布萊克。(美聯社)
喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」吉他手凱爾蓋斯（左）因為玩笑話惹議，右為主唱傑克布萊克。(美聯社)

喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」（Tenacious D）成員拿美國前總統川普遭暗殺未遂一事開玩笑，儘管當時現場觀眾報以笑聲和掌聲，但這句玩笑話卻很快地在網路上翻車，引發怒火。主唱傑克布萊克（Jack Black）取消樂團在澳洲和紐西蘭的後續演出。

中央社引述法新社報導，樂團吉他手凱爾蓋斯（Kyle Gass）日前在雪梨演出時被問到生日願望，語出驚人說：「下次射川普別失準。」（Don't miss Trump next time.）該場表演是樂團名為「辣肉丸」（Spicy Meatball）的巡迴演出其中一場。這句玩笑話隨後在網路發酵，引起眾多批評。澳洲駐美國大使、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）也表示，此一說法「令人作嘔」。

傑克布萊克表示：「經過深刻反省，我認為不適合再繼續『阿傑與阿凱』的巡演，所有未來的創作計畫也會暫緩。」

擔任樂團主唱的好萊塢諧星傑克布萊克表示：「演唱會那番話讓我猝不及防。」傑克布萊克曾演出「搖滾教室」（School of Rock）和「失戀排行榜」（High Fidelity）等電影，並為人氣動畫電影「功夫熊貓」（Kung Fu Panda）獻聲。

陸克文說道：「大家可能會覺得這在演唱會上很搞笑，但這不好笑。這些人該長大了，去找份像樣的工作。」

澳洲 川普 好萊塢

上一則

唐鶴德早有新歡？ 傳新男友和兒子入住張國榮家裡

下一則

周董合體阿湯 地表最強合照 網：哥怎愈來愈年輕

延伸閱讀

看好川普勝選 美股資金轉向押寶小型股、加密幣

看好川普勝選 美股資金轉向押寶小型股、加密幣
洛杉磯華人出席全代會 看好川普勝選

洛杉磯華人出席全代會 看好川普勝選
川普若當選 市場預期美元不會更強反而走弱

川普若當選 市場預期美元不會更強反而走弱
川普競選搭檔范斯強調 經濟政見「不會迎合華爾街」

川普競選搭檔范斯強調 經濟政見「不會迎合華爾街」

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00
李嫣被指和已故天后李玟有幾分相似。(取材自微博)

王菲18歲女兒曬新照片 有幾分相像已故天后

2024-07-13 08:00

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力