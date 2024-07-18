開川普遇襲玩笑 「阿傑與阿凱」取消巡演

喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」吉他手凱爾蓋斯（左）因為玩笑話惹議，右為主唱傑克布萊克。(美聯社)

喜劇搖滾樂團「阿傑與阿凱」（Tenacious D）成員拿美國前總統川普 遭暗殺未遂一事開玩笑，儘管當時現場觀眾報以笑聲和掌聲，但這句玩笑話卻很快地在網路上翻車，引發怒火。主唱傑克布萊克（Jack Black）取消樂團在澳洲 和紐西蘭的後續演出。

中央社引述法新社報導，樂團吉他手凱爾蓋斯（Kyle Gass）日前在雪梨演出時被問到生日願望，語出驚人說：「下次射川普別失準。」（Don't miss Trump next time.）該場表演是樂團名為「辣肉丸」（Spicy Meatball）的巡迴演出其中一場。這句玩笑話隨後在網路發酵，引起眾多批評。澳洲駐美國大使、澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）也表示，此一說法「令人作嘔」。

傑克布萊克表示：「經過深刻反省，我認為不適合再繼續『阿傑與阿凱』的巡演，所有未來的創作計畫也會暫緩。」

擔任樂團主唱的好萊塢 諧星傑克布萊克表示：「演唱會那番話讓我猝不及防。」傑克布萊克曾演出「搖滾教室」（School of Rock）和「失戀排行榜」（High Fidelity）等電影，並為人氣動畫電影「功夫熊貓」（Kung Fu Panda）獻聲。

陸克文說道：「大家可能會覺得這在演唱會上很搞笑，但這不好笑。這些人該長大了，去找份像樣的工作。」