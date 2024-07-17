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艾美獎入圍名單出爐 日影集「幕府將軍」囊括25項提名居冠

中央社／洛杉磯17日綜合外電報導
「幕府將軍」劇照，真田廣之（左）與澤井杏奈。（取材自IMDb）
「幕府將軍」劇照，真田廣之（左）與澤井杏奈。（取材自IMDb）

第76屆艾美獎今天公布入圍名單，帶領觀眾走進17世紀初期日本的史詩影集「幕府將軍」以25項提名居冠；而講述天才主廚扭轉家族餐廳命運的「大熊餐廳」入圍23項居次。

綜合法新社和路透報導，「大熊餐廳」（The Bear）以23項提名打破紀錄，成為單年入圍最多獎項的喜劇影集，緊隨其後的是「破案三人行」（Only Murders in the Building）入圍21項。

美國女星茱蒂福斯特（Jodie Foster）主演的「無間警探：闇夜國度」（True Detective: Night Country）獲得19項提名，在有限劇集或獨立單元劇集類別稱霸。

「幕府將軍」（Shogun）改編自英國小說家詹姆斯克萊維爾（James Clavell）暢銷代表作，以真實歷史和人物為創作原型，帶觀眾回到西元1600年、正值百年內戰的日本，還原各地權臣擁兵自立、硝煙瀰漫的動盪時期。

領軍主演的日本男星真田廣之在電子郵件聲明中說：「這是一個與全世界分享我們文化的絕佳機會。我希望這將成為下一代的墊腳石。」

「幕府將軍」是今年艾美獎劇情類獎項呼聲最高的作品之一，第2和第3季已在製作中。

然而令人驚訝的是，在劇中飾演英國水手約翰的柯斯莫賈維斯（Cosmo Jarvis）並未獲得提名。

「幕府將軍」屆時將與Netflix熱門串流影集「王冠」（The Crown）以及珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）在串流平台Apple TV+主演的「晨間直播秀」（The Morning Show）爭奪劇情類最佳影集殊榮。

「馴鹿寶貝」劇照。（取材自IMDb）
「馴鹿寶貝」劇照。（取材自IMDb）

「大熊餐廳」第2季講述才華洋溢的廚師如何將芝加哥一家三明治店打造成世界一流餐廳，這回將再次角逐喜劇類最佳影集。

入圍喜劇類最佳影集的作品還包括美國廣播公司（ABC）的「小學風雲」（Abbott Elementary），以及HBO的「天后與草莓」（Hacks）。

Netflix夯劇「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer）改編自喜劇演員理查蓋德親身經歷的跟蹤與騷擾事件，獲得11項提名，包括最佳迷你影集。

至於平台大贏家則是共計入圍107項的Netflix，FX以93項居次，HBO/Max入圍91項名列第3，Apple TV+共計入圍72項。

本屆艾美獎頒獎典禮訂於9月15日舉行。

入圍 艾美獎 日本

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