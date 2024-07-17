強尼戴普親臉照曝光 新歡小他33歲 是俄羅斯辣模

尤莉娜弗拉索亞曾秀出與強尼戴普的曖昧照。（圖／摘自IG）

一度因為被前妻貼上「家暴男」標籤而被好萊塢放逐、避之唯恐不及的強尼戴普，經過了法庭大勝前妻安珀赫德後，逐漸找回內心的平靜，近期傳出再有新歡，對象是俄羅斯模特兒兼美容師尤莉娜弗拉索亞。

61歲的強尼常與尤莉娜出雙入對，甚至曖昧互動，兩人年齡差了33歲。有知情者爆料指2人經常出雙入對，上周才被目擊一起現身倫敦。女方經常於社交網站分享他們的親密照，其中一張照片更見到強尼吻尤莉娜的臉頰，隨著緋聞曝光後，她已將照片刪除，強尼戴普則未正面做出回應。

據悉，尤莉娜一直很仰慕強尼，稱讚他是「一個才華橫溢且激勵人心的男人」，友人並表示，「他們早就認識一段時間了，現在只要想見面就會見面」。

綜合媒體報導，兩人是在2021年參加國際電影節時相識，2022年還一起現身強尼戴普已故好友傑夫貝克（Jeff Beck）的演唱會。不過根據「ET Online」報導，知情人士表示2人只是約會，並非男女朋友。

強尼戴普情史相當豐富，曾歷經兩段婚姻、四段感情，但他第一段與化妝師Lori Allison的婚姻僅維持2年，之後他與女星凡妮莎帕拉迪斯（Vanessa Paradis）相戀長達14年，育有一子一女，可惜這段戀情最終仍以分手收場。沒多久，強尼戴普便因與安柏赫德（Amber Heard）合作「醉後型男日記」相戀，於2013年訂婚、2015年完婚，但女方在隔年申請離婚，雙方撕破臉、纏鬥多年，互控誹謗的官司直到2022年才畫下句點。