我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

強尼戴普親臉照曝光 新歡小他33歲 是俄羅斯辣模

娛樂新聞組／綜合報導
尤莉娜弗拉索亞曾秀出與強尼戴普的曖昧照。（圖／摘自IG）
尤莉娜弗拉索亞曾秀出與強尼戴普的曖昧照。（圖／摘自IG）

一度因為被前妻貼上「家暴男」標籤而被好萊塢放逐、避之唯恐不及的強尼戴普，經過了法庭大勝前妻安珀赫德後，逐漸找回內心的平靜，近期傳出再有新歡，對象是俄羅斯模特兒兼美容師尤莉娜弗拉索亞。

61歲的強尼常與尤莉娜出雙入對，甚至曖昧互動，兩人年齡差了33歲。有知情者爆料指2人經常出雙入對，上周才被目擊一起現身倫敦。女方經常於社交網站分享他們的親密照，其中一張照片更見到強尼吻尤莉娜的臉頰，隨著緋聞曝光後，她已將照片刪除，強尼戴普則未正面做出回應。

據悉，尤莉娜一直很仰慕強尼，稱讚他是「一個才華橫溢且激勵人心的男人」，友人並表示，「他們早就認識一段時間了，現在只要想見面就會見面」。

綜合媒體報導，兩人是在2021年參加國際電影節時相識，2022年還一起現身強尼戴普已故好友傑夫貝克（Jeff Beck）的演唱會。不過根據「ET Online」報導，知情人士表示2人只是約會，並非男女朋友。

強尼戴普情史相當豐富，曾歷經兩段婚姻、四段感情，但他第一段與化妝師Lori Allison的婚姻僅維持2年，之後他與女星凡妮莎帕拉迪斯（Vanessa Paradis）相戀長達14年，育有一子一女，可惜這段戀情最終仍以分手收場。沒多久，強尼戴普便因與安柏赫德（Amber Heard）合作「醉後型男日記」相戀，於2013年訂婚、2015年完婚，但女方在隔年申請離婚，雙方撕破臉、纏鬥多年，互控誹謗的官司直到2022年才畫下句點。

尤莉娜弗拉索亞外型火辣。（圖／摘自IG）
尤莉娜弗拉索亞外型火辣。（圖／摘自IG）
尤莉娜弗拉索亞外型火辣。（圖／摘自IG）
尤莉娜弗拉索亞外型火辣。（圖／摘自IG）

上一則

張清芳赴中錄音綜 網友：有生之年終於等到東方不敗

下一則

劉嘉玲甜擁梁朝偉 迪士尼舊照再流出

延伸閱讀

俄國前總統：烏克蘭加入北約 就是對莫斯科宣戰

俄國前總統：烏克蘭加入北約 就是對莫斯科宣戰
匈總理致函歐盟領袖 稱川普勝選後將調停俄烏戰爭

匈總理致函歐盟領袖 稱川普勝選後將調停俄烏戰爭
強尼戴普有新歡 合體小33歲超辣名模 親臉照曝光

強尼戴普有新歡 合體小33歲超辣名模 親臉照曝光
俄少年參加北韓夏令營：6點起床擦金日成銅像、玩電腦遊戲摧毀白宮

俄少年參加北韓夏令營：6點起床擦金日成銅像、玩電腦遊戲摧毀白宮

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」