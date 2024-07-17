我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

麥特戴蒙希臘度假 遇炸彈威脅忙避難

記者陳建嘉／綜合報導
麥特戴蒙日前帶著妻子露西安娜度假，竟遇炸彈威脅。(路透資料照片)
麥特戴蒙日前帶著妻子露西安娜度假，竟遇炸彈威脅。(路透資料照片)

麥特戴蒙在電影「神鬼認證」系列化身英雄，對抗中情局派出的各路殺手，沒想到現實生活中竟遇炸彈威脅，他近日與老婆露西安娜與4個女兒，一家六口到希臘米科諾斯島度假，結果遇到恐怖炸彈威脅，4000人隨即疏散現場避難，幸好警方證實是場惡作劇，才解除危機。

外媒報導指出，麥特戴蒙最近與家人到希臘米科諾斯島度假，在新片上檔之前把握得來不易的休閒時光，在沙灘休息時，當地警方卻收到恐怖威脅，對方聲稱在島上的4個觀光景點放置了炸彈，連忙疏散目標地點的人群，可怕的是，麥特戴蒙所在的酒吧也是目標之一，警方立刻疏散現場約莫4000人，民眾也目擊麥特戴蒙與家人一起疏散，過程中非常配合，幸好最後證實只是虛驚一場。然則麥特戴蒙心情不受影響，事後仍與家人到海邊散步，老婆還換上比基尼，看起來心情不錯。

麥特戴蒙接下來攜手奧斯卡影帝老友凱西艾佛列克同台演出動作喜劇「鬧事之徒」，這也是兩人繼「心靈捕手」、「海邊的曼徹斯特」後再度攜手合作。兩人將領銜主演並共同擔任監製，同時麥特的好友、凱西的哥哥班艾佛列克也參與製片，故事描述一個走投無路的父親（麥特戴蒙飾）和一個剛出獄的前科犯（凱西艾佛列克）被迫合作，不情願被湊作堆的兩人捲入一場搶案，將攜手搶奪貪腐政客的不義之財。不料竟搶劫失敗，意外鬧出一場荒腔走板的逃亡之旅。

上一則

陳奕迅下巴縫30針 休養一個月首現身

下一則

張清芳赴中錄音綜 網友：有生之年終於等到東方不敗

延伸閱讀

驚險…麥特戴蒙希臘度假竟遇「炸彈威脅」4000人急逃命

驚險…麥特戴蒙希臘度假竟遇「炸彈威脅」4000人急逃命
觀影說劇／麥特戴蒙「鬧事」了 與凱西艾佛列克搶劫失敗搞逃亡

觀影說劇／麥特戴蒙「鬧事」了 與凱西艾佛列克搶劫失敗搞逃亡
麥特戴蒙、凱西艾佛列克新電影鬧事 搶劫失敗搞逃亡

麥特戴蒙、凱西艾佛列克新電影鬧事 搶劫失敗搞逃亡
班珍婚姻名存實亡 靠親友兄弟療情傷

班珍婚姻名存實亡 靠親友兄弟療情傷

熱門新聞

「火雲邪神」梁小龍主演的「查拳風雲」，票房奇慘。(取材自微博)

暑假檔最慘電影出爐？ 「火雲邪神」功夫片上映4天票房860元

2024-07-15 21:30
朱一龍(自左起)、張若昀、胡歌的演技被票選為前三。(取材自微博)

陸劇小生票選 演技最棒是他 打敗張若昀、胡歌 最爛的是…

2024-07-12 21:25
莎朗史東。(路透資料照片)

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

2024-07-10 21:20
成龍在「傳說」中靠AI回到27歲，網友指看上去有點不自然。（視頻截圖）

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

2024-07-09 20:57
張曉龍(右)、斕曦在綜藝節目中扮演新郎、新娘體驗大婚。圖／摘自微博

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

2024-07-10 14:43
林更新飾演的方協文是個控制欲很強的霸總。(取材自微博)

林更新「白月光」變「霸道男」 認：不安全感和自卑造成

2024-07-11 08:00

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」