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香儂道荷蒂癌逝 女星閨密發文悼30年情誼

編譯俞仲慈／綜合報導
好萊塢女星香儂道荷蒂(右)與莎拉蜜雪兒吉蘭(左)都是1990年代的玉女偶像，兩人30年來是幾乎天天聯絡的閨密。日前道荷蒂因乳癌過世，令吉蘭格外不捨。(美聯社)
好萊塢女星香儂道荷蒂(右)與莎拉蜜雪兒吉蘭(左)都是1990年代的玉女偶像，兩人30年來是幾乎天天聯絡的閨密。日前道荷蒂因乳癌過世，令吉蘭格外不捨。(美聯社)

好萊塢女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty）與乳癌奮鬥9年後，日前不幸病逝，得年53歲，讓許多粉絲不勝唏噓，女星莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）兩天後，在社群平台發文哀悼閨密的過世。

根據每日郵報報導，47歲的莎拉15日在個人Instagram帳戶，發文悼念好友並附上兩人過去合照，難掩悲痛寫道：「要如何找到一個適合字眼來總結我們長達30年的友誼？」

報導指出，上世紀90年代，莎拉因主演熱門影集「魔法奇兵」（Buffy the Vampire Slayer） 和「危險性遊戲」（Cruel Intentions）成為全美家喻戶曉的女星，至於香儂則憑藉熱門影集「飛越比佛利」（Beverly Hills 90210）和「聖女魔咒」（Charmed）走紅，成為當年好萊塢知名的玉女明星。

兩位女星相識於90年代，此後30年來始終是無話不說的好閨密，2020年莎拉接受「眾生相」（People）雜誌採訪時就透露，兩人幾乎「每天都會聯繫」，可見雙方關係之密切。 

莎拉在發文中強調：「我不斷提醒自己，之所以會感到這麼痛，正是因為有太多的愛，謝謝你們所有人的善意和支持。」並呼籲粉絲：「讓我們大家一起來向她致意，這比什麼都重要。」

莎拉還向網友透露閨密生前很關心動物：「香儂很喜歡動物，尤其是狗狗，為了紀念她，請支持我們喜歡的動物收容機構，無論捐款或是去流浪動物中心，給動物們一個擁抱或是陪伴散步，甚至歡迎留言，讓其他人可以了解流浪動物收容工作。」

莎拉最後表示：「我知道這麼做會讓我們的女兒感到開心（而且是我們都愛的開懷大笑）。」並附上一個破碎心圖案作為句點。 

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