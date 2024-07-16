星戰女星黛西蕾德莉潛入15度冰水 「追浪」慘呼在幹嘛

黛西蕾德莉演出電影「追浪少女」潛入15度的游泳池拍戲。(Disney+ 提供)

迪士尼 最新勵志電影「追浪少女」講述首位橫渡英吉利海峽的美國女性游泳運動員格特魯德埃德爾激勵人心的故事，找來「星際大戰」女主角黛西蕾德莉主演，導演喬奇姆羅寧大讚黛西十分專業，「她在冰冷的水中拍攝從未抱怨，就算拍到嘴唇變成藍色，但她仍渴望重新跳進水中，要求再拍一次，耐力讓我驚嘆不已」，黛西則搞笑表示曾想放棄演出。

黛西提到開拍前，必須要在華氏60度（攝氏15度）的泳池裡拍戲，開拍前要經歷3個月的游泳訓練，她更幽默表示「我在20公尺的泳池游到一半，突然上岸驚覺，我做不到吧，我不知道我在幹嘛，我真不該同意」，由於大量游泳，導致胸部肌肉拉傷，另外還有骨瘤、左耳感染，但她也開心表示自己學會一項新技能，被問到有沒有游出心得，她直言很意外當時的游泳選手，竟然都以緩慢的狗爬式為主，「排戲前，教練叫我游狗爬式，我都會心想，拜託，一定要嗎」。

不過，她自爆很怕下水，沒想到最後還要真的去黑海游泳拍攝，「如果我去海邊，我絕對不會讓海水超過我的腰，我需要能夠看到水域的最底部，所以游泳時從來不會游很遠」，但很開心能克服內心恐懼，最終為了電影還在黑海游泳了9天，「我在拍攝前訓練了3個月，然後拍攝期間繼續訓練，我的游泳技術變得更好了，最後一次拍攝時，可能在海裡游了150公尺，與洋流搏鬥」，想起當時為了拍攝，還得跟上攝影機、攝影船，累到不堪重負，幾乎一整天都要泡在海水，總算完成拍攝，「我這輩子可能不會想再下海游泳」。

但是黛西也很開心能挑戰這個角色，無論是身心靈上都全面提升，也希望觀眾能記住埃德爾和這部電影所帶來的喜悅，「這個故事中有很多困難與艱辛，但總體來說，是一部充滿喜悅的電影，會看到一個彼此深愛、互相支持的家庭，我對此感到自豪，希望大家，尤其是年輕人，看完電影後會想嘗試一些新事物，勇敢地表現自己」。