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不滿舊作「天生贏家」遭影射川普遇刺 提姆羅賓斯憤怒回應

記者陳建嘉／即時報導
提姆羅賓斯不滿舊作與川普遇刺案做連結。(摘自Instagram)
提姆羅賓斯不滿舊作與川普遇刺案做連結。(摘自Instagram)

川普日前在賓州遭到槍擊受傷，對已經爭議不斷的美國總統大選，再度投下重大變數，由於過程離奇，簡直就像好萊塢電影劇本，有眾多網友甚至引用「刺激1995」全才男星提姆羅賓斯於1992年自導自演舊作「天生贏家」相提並論，懷疑川普可能是自導自演，該片敘述一個民歌歌手競選美國參議員，不惜自導自演一場槍擊案，結果順利當選，讓提姆羅賓斯動怒發文，並譴責這些陰謀論。

提姆甚至在X上發文，直接挑明，「對於任何將我的電影「天生贏家」與刺殺川普未遂事件相提並論的人，請讓我們把話說清楚。昨天發生的是一起暗殺總統候選人真實的犯罪未遂事件。否認這場暗殺企圖是真實存在的那些人，真的是精神錯亂了」，並感嘆表示即便不同陣營都不該仇恨彼此，「這種集體仇恨正在扼殺我們的靈魂，吞噬我們僅存的人性。」

提姆執導「天生贏家」是政治嘲諷喜劇，由他飾演的參議員候選人鮑伯蘿勃茲表面上重視國家尊嚴、家族傳統，實際上也只是愛撒謊的政客，而他也運用一場精心策劃的暗殺行動影響選舉，當他被刺殺未遂之後，還聲稱自己因為選舉導致下半身癱瘓，即便有人看到他在慶功宴上用腳打拍子，也掩蓋不了這些真相，最後他仍贏得選舉。

川普日前在賓州遭到槍擊受傷。（美聯社）
川普日前在賓州遭到槍擊受傷。（美聯社）

川普 槍擊 參議員

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