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導演主角相繼去世 英國女王紀錄片成絕響

記者黃保慧／綜合報導
伊莉莎白二世的熱情與親和力無人能敵，臉上總掛著樸實且深具魅力的微笑。（圖／海鵬提供）
伊莉莎白二世的熱情與親和力無人能敵，臉上總掛著樸實且深具魅力的微笑。（圖／海鵬提供）

英國女王伊莉莎白二世辭世將屆兩年，一部描述她在位70年、引領英國安全航行2個世紀的紀錄電影「天生女王」（Elizabeth: A Portrait in Part(s)）引人關注。導演羅傑米契爾（Roger Michell）在疫情期間突發靈感，決定透過剪輯來講述故事，而他看中的第一位，就是英國女王伊莉莎白二世。

羅傑米契爾的想法一度被視為「不可能的任務」，但導演擲重金買下BBC珍貴且多如繁星的素材，並逐一找出它們合適的位置，以章節方式建構出引人入勝的劇情，逐一呈現出女王在她人生各階段所發生的巨大變化，出乎意外隨興、並令人有親切感。這個令人印象深刻的壯舉，不僅交出了米契爾生涯最棒作品，電影更獲「金融時報」盛讚是「完美無瑕的專業之作」。遺憾的是，米契爾在完成該片混音後突然過世。一年之後，伊莉莎白女王辭世，更使這部電影成為絕響。

「天生女王」以鏡頭講述了伊莉莎白女王非凡的一生，她從害羞的公主到英國歷史上任職最久的國家元首，甚至是有文字記載以來、人類歷史上在位最久的女性統治者。該片憑藉出色的剪輯，邀請觀眾對各個年代的伊麗莎白進行了對照。

「披頭四」保羅麥卡尼多次面見英國女王。（圖／海鵬提供）
「披頭四」保羅麥卡尼多次面見英國女王。（圖／海鵬提供）

電影充滿了喜愛、崇拜以及些微的挑釁，對女王固守70年的職守與貢獻，提出了異想天開的反思。即使貴為英國君主，但當伊莉莎白還是個女孩時，確實是人們所夢想的願景，她的風格甚至影響了奧黛麗赫本，就連「披頭四」保羅麥卡尼都坦承，他自10歲起就迷戀著女王。

值得一提的是，「天生女王」片中1953年女王加冕典禮的一些新畫面，是首次呈現在觀眾眼前。而她與夫婿菲利普親王討論白金漢宮座落在影子裡的日晷，更是女王伉儷難得一見的輕鬆日常。

英國女王 疫情

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