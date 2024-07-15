抗癌9年 「飛越比佛利」女星53歲離世

香儂道荷蒂努力讓每一天都活得精采，為離開人世做準備，如今傳出離世消息。（路透資料照片）

53歲好萊塢 女星香儂道荷蒂（Shannen Doherty）對抗癌症 多年，一度打敗病魔，之後又復發，長達9年的折磨，家屬證實她已離世，享年53歲。

根據媒體報導，香儂道荷蒂的發言人萊斯莉斯隆（Leslie Sloane）發聲明表示：「我以沉重的心情告知，女演員香儂道荷蒂去世消息。 7月13日星期六，她不敵病魔逝世。」香儂道荷蒂也在摯愛的家人以及愛犬的陪伴下離開人世，且強調：「家屬請求大家給予隱私，讓他們能夠在平靜中哀悼。」

香儂道荷蒂演出影集「飛越比佛利」走紅，於2015年宣布罹患乳癌，她曾在個人播客節目「Let's Be Clear with Shannen Doherty」中透露，病情一度好轉，但在2020年的一次惡化中，意外發現癌細胞 已經擴散到腦部、骨頭。而在她抗癌期間，當時的丈夫伊斯瓦里恩科還外遇，讓她身心交瘁，結束11年的婚姻。

其實，她對於離開人世早有心理準備，香儂道荷蒂今年初也傳出早規畫葬禮消息，將自己的身後事委託給房產經紀人好友克里斯處理，並列出一張「不受邀名單」。而現在傳出病逝消息，讓粉絲很不捨。