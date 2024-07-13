「美國隊長4」秀驚喜 經典反派「紅浩克」現身

安東尼麥基接任成為新一代「美國隊長」。（圖／摘自YouTube）

漫威 年度大片「美國隊長：無畏新世界」釋出首波預告，已有許多驚喜，不僅有大量動作特技橋段，安東尼麥基飾演的新任「美國隊長」山姆威爾森與哈里遜福特飾演的美國總統「羅斯」的眾多互嗆對話，羅斯更在片中直言「就算你當上美國隊長，也不會是史蒂夫羅傑斯」，山姆則回應「沒錯，我不是」，預告最後更驚喜出現漫威漫畫的經典反派「紅浩克」，並狠狠甩開「美國隊長」的盾牌，讓人期待度直升，電影將於明年2月上映，預計將是情人節檔期前後。

安東尼麥基自從在「復仇者聯盟 ：終局之戰」、影集「獵鷹與酷寒戰士」之後，在「美國隊長：無畏新世界」正式接任成為新一代「美國隊長」，然則他卻遇到許多嶄新的難題，由於世界局勢有巨大動盪，美國政府與超級英雄之間的關係也日漸緊張，他是否能與昔日不合的羅斯總統取得共識？至於山姆威爾森的最佳搭檔，塞巴斯汀史坦飾演的「酷寒戰士」巴奇，先前官方則表示並不會登場，主要是因為「酷寒戰士」將在「雷霆特攻隊」有吃重演出。

漫威影業目前預計將在明年推出3部電影，分別是2月的「美國隊長：無畏新世界」、5月的「雷霆特攻隊」以及7月的新版「驚奇四超人」，至於外傳有望於明年11月上映的「刀鋒戰士」在前任導演求去之後，目前仍未開拍，外界猜測極有可能延檔。