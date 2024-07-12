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凱蒂佩芮回歸太火辣 MV油槍插臀破百萬觀看

記者陳建嘉／即時報導
凱蒂佩芮在MV中每個造型都讓人目不轉睛。(摘自官方YouTube)
凱蒂佩芮在MV中每個造型都讓人目不轉睛。(摘自官方YouTube)

流行天后凱蒂佩芮華麗回歸，才於5月離開主持7季的選秀節目「美國偶像」評審職位，專心為新作暖身。本周更正式宣布將於9月20日推出暌違4年的全新專輯「143」，專輯首波單曲「Woman's World」上線短短5小時就破百萬觀看，讓粉絲激動留言「女王回歸！流行音樂也要回來了！」

凱蒂在MV中攜手一票女舞者在工地做粗工，還站著小便，畫面一轉，凱蒂換上一套白色比基尼並搭上鋼鐵長腿，走到一半雙腿沒電，就在加油站拿起油槍直接插進屁股蛋內充電。中間她搭乘美國網紅Trisha Paytas開的大型越野車，坐在副駕化妝的凱蒂把妝化得歪七扭八，還輾過一輛房車，後來凱蒂更衝進民宅內穿越玻璃，駕著手機和年輕人一起拍短影音跳舞，最後她把架手機的網美燈拿走並搭乘直升機離開。

提到「Woman's World」的創作背景，凱蒂表示是在生下女兒黛西（Daisy） 後，對自己母親的尊敬昇華到另一個層次，「從小一路看著母親做著那些無形的工作，她是如何不用iPad還能夠養育3個孩子？天啊！」她形容女性以優雅又美麗的姿態創造、養育生命，柔軟與堅強並存，且混亂中又不失冷靜，「她們為這個世界貢獻了好多，我希望其他女性聽到這首歌都能覺得被慶祝，也希望能和每個人內心中女性的那一面產生連結。」

專輯取名作「143」，除了有「我愛你」之義，也是凱蒂的天使數字，她表示：「我創作了一張大膽無懼、熱情洋溢、慶祝性的流行舞曲音樂專輯，並以象徵愛的數字『143』作為貫穿其中的訊息。」她形容專輯將會是一場大型熱舞派對，所有人都歡迎加入同樂。

凱蒂佩芮暌違4年推出新專輯「143」。(環球音樂提供)
凱蒂佩芮暌違4年推出新專輯「143」。(環球音樂提供)
凱蒂佩芮暌違4年推出新專輯「143」。(環球音樂提供)
凱蒂佩芮暌違4年推出新專輯「143」。(環球音樂提供)

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