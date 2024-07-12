亞歷鮑德溫誤殺攝影師免坐牢「當庭落淚」 法官裁定不得再提控

亞歷鮑德溫在法官宣布駁回檢方起訴後，當庭激動落淚。(路透)

男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)因為誤擊攝影師身亡，被控過失殺人罪，全案開庭審理後，12日出現戲劇性轉折，辯方指控檢方沒有妥善處理證據，因此法官裁定駁回對鮑德溫的指控，並且不得再就本案提控。

鮑德溫被控過失殺人罪於10日起審理，但鮑德溫堅決不認罪，12日辯方律師指控檢方輕忽一名男子交付與此案有關的子彈證據，向法官提出駁回此案的動議。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，承審法官桑默(Mary Marlowe Sommer)在聽取辯方長達數小時的指控後，採納辯方證詞，裁決駁回此案，鮑德溫當場喜極而泣並與妻子希拉瑞雅(Hilaria)相互擁抱。

承審法官桑默在聽取辯方長達數小時的指控後，採納辯方證詞，裁決駁回此案。(歐新社)

亞歷鮑德溫的妻子希拉瑞雅在庭審時撫慰丈夫。(路透)

2021年10月21日，鮑德溫在新墨西哥州 拍攝西部片「鐵鏽」(Rust)時，使用一把道具槍練習「交叉拔槍」(cross draw)，不料道具槍竟裝了一發實彈，造成片場攝影師哈欽斯(Halyna Hutchins)中彈身亡並波及導演蘇札(Joel Souza)受傷。

事後「鐵鏽」片場武器主管漢娜．吉埃雷斯-瑞德(Hannah Gutierrez-Reed)因過失殺人罪，被新墨西哥州法院判處最重18個月徒刑。

不過一名犯罪現場鑑定人員波佩爾(Marissa Poppell)11日出庭作證表示，「鐵鏽」武器主管吉埃雷斯-瑞德被定罪後，其父朋友、也是退休 警官的泰斯克(Troy Teske)向聖塔菲郡(Santa Fe County)警局送來一盒子彈，告訴調查人員子彈可能與「鐵鏽」片場誤擊案有關。

波佩爾指出，這盒子彈與鮑德溫案件的資料分開處理，沒有放入「鐵鏽」誤擊案的資料箱，也沒有測試這盒子，釐清與命案的關聯。

檢察官莫里西(Kari Morrissey)反駁表示，調查人員確定這盒子彈與「鐵鏽」案發現場的子彈不符，沒有證據的價值：「根本就是白費力氣而已。」

但是吉埃雷斯-瑞德委任律師鮑爾 斯(Jason Bowles)向CNN表示：「法官發現檢方故意的不當行為，我們委託人也遇到同樣的挫折。」並強調：「我們要採取行動，申請駁回。」

亞歷鮑德溫在法官宣布駁回檢方起訴後，當庭抱著律師激動落淚。(美聯社)

亞歷鮑德溫在法官宣布駁回檢方起訴後，當庭激動落淚。(路透)

演員亞歷鮑德溫拍片時誤殺攝影師案，庭審時供應拍片彈藥的商人出庭作證。(歐新社)