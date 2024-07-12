凱文科斯納「地平線」續集 推遲上映

凱文科斯納的新作傳將延遲上映。（路透資料照片）

凱文科斯納(Kevin Costner)共同編劇、執導、製作兼主演的美國史詩西部片「地平線：美國傳奇–第一章」(Horizon: An American Saga - Chapter 1)正在熱映中，續集原定於8月16日接續上映，但新線影業(New Line Cinema)發言人向有線電視新聞網(CNN)證實，將推遲續集上映日期。

發言人表示，延遲上映是為了讓觀眾有更多機會在接下來幾周觀賞「地平線」系列電影的首部曲，包括PVOD(Premium Video on Demand)和串流平台MAX管道。

「地平線：美國傳奇–第一章」於6月28日在電影院 上映，由華納兄弟(Warner Bros.)發行，至截稿前該片在全球的票房不到2350萬美元。

「地平線」系列以美國南北戰爭時期為背景，預計共分為四部曲。

凱文科斯納1990年憑藉執導處女座「與狼共舞」（Dances with Wolves）勇奪七座奧斯卡獎 ；「地平線」上映前這位奧斯卡得主接受CNN採訪表示，數十年來他一直試圖要製作這一系列電影，他不擔心電影時長或是多達四集可能讓一些觀眾失去興趣。

他表示：「我拍電影是要讓人不覺得無聊，我給他們一點不同方向的風格，這可能也是為何一開始我很難產出這一系列電影，因為他們有些不同。」

據報導，凱文科斯納將自己的3800萬美元資金投入到這一專案中，他向CNN證實正在拍攝第三部。