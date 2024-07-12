席琳狄翁受邀奧運開唱 毫不掩飾想返回舞台渴望

席琳狄翁傳出受邀出席巴黎奧運會開幕式，讓不少粉絲相當期待。(路透資料照片)

曾經紅遍全球、專輯銷量與演出票房皆傲人的天后席琳狄翁(Celine Dion)，因罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，已淡出演藝圈兩年多，讓不少粉絲十分掛念。近日，有媒體報導，席琳狄翁受邀出席巴黎奧運 會開幕式，不少粉絲敲碗期待能再度看到她登台演出。

據英國太陽報報導，有知情人士透露，席琳狄翁收到了今年巴黎奧運的表演邀約，並且她「毫不掩飾想返回舞台的渴望」，目前正在為了實現這個可能性而積極努力。

席琳狄翁有可能在巴黎奧運演出的消息一出，讓不少粉絲十分開心，紛紛為她打氣，希望她能順利登台。據悉，巴黎奧運會將於7月26日開幕。

現年56歲的席琳狄翁在2022年12月首度公開自己患上「僵硬人症候群」（SPS），這是一種無法治癒的進展性自體免疫疾病。治療只能幫助緩解疾病可能導致的軀幹、手臂和腿部肌肉僵硬等症狀。

但她在自傳紀錄片中哽咽說道：「如果我不能跑，我就用走的。如果我不能走，我就爬，但我不會停下來。」

席琳狄翁近期一次公開露面是在今年葛萊美 頒獎典禮上，她現身為泰勒絲 （Taylor Swift）頒發年度最佳專輯獎，不但讓外界相當驚喜，也成為本屆葛萊美獎最大壓軸。當天，她的狀態和氣色看起來不錯。