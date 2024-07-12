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艾倫宣布退出演藝圈 不改幽默本色「刻薄被踢出去」

記者陳建嘉／綜合報導
艾倫狄珍妮宣告退出演藝圈。(路透資料照片)
艾倫狄珍妮宣告退出演藝圈。(路透資料照片)

曾經是全美觀眾最愛主持人的艾倫狄珍妮絲（Ellen Degeneres），由於在新冠肺炎疫情期間被揭露勢利眼、難相處、製造有害工作環境等一堆難堪真相，導致名聲跌落谷底，以往曾是全美各大巨星名流，甚至是政壇要角都搶著要上「艾倫秀」（Ellen Show），最終黯然收攤，艾倫近期在舊金山進行一連串脫口秀巡演「Ellen's Last Stand... Up」首度證實將退出演藝圈，「今天將是你們最後一次看到我，在之後的Netflix節目之後，我的演藝事業就結束了」。

艾倫在節目上不改幽默本色，提到自己的生活發生不少變化，「我養了幾隻雞。哦，對了，我因為太過刻薄而被踢出了演藝圈」，至於眾多「艾倫秀」工作人員出面指控「工作環境有毒」，她則表示節目中會為大家一一釋疑。

有民眾提到艾倫也有一些表演事業，包括在皮克斯動畫「海底總動員」為多莉配音，如果發展續作是否也會回歸，艾倫再三強調，「不，我要離開了，請大家記得我」，並強調自己很嚴厲，其實不夠圓滑，更略為感嘆表示，以前總是說不在乎別人眼光，「現在我明白，那是在我人氣最高峰的時候才能這麼說。」

自2020年起，「艾倫秀」就被圈內人士爆料工作環境不佳，包括多位員工指控節目主管常以種族言論批評他們；而艾倫本人也被指控，將疫情期間於家中錄製的節目，在未經團隊的同意下，擅自外包給其他製作團隊，讓原本「艾倫秀」的團隊放無薪假。也被爆出「對員工態度惡劣」與銀幕前的善良形象截然不同。

艾倫狄珍妮宣告退出演藝圈。(路透資料照片)
艾倫狄珍妮宣告退出演藝圈。(路透資料照片)

疫情 舊金山 艾倫狄珍妮絲

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