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才過75歲生日 「鬼店」女主角雪莉杜瓦離世

記者陳建嘉／綜合報導
「鬼店」女主角雪莉杜瓦的駭人演出是影史經典。（取材自X平台）
「鬼店」女主角雪莉杜瓦的駭人演出是影史經典。（取材自X平台）

雪莉杜瓦（Shelley Duvall）曾演紅史丹利庫布利克（Stanley Kubrick）、勞勃阿特曼（Robert Altman）等多部電影，更以「鬼店」（The Shining）的精湛演出廣為人知，她才剛在本月7日度過75歲生日，未料11日傳出死訊，她的丈夫丹吉爾洛伊（Dan Gilroy）也證實此事，並表示她是因為糖尿病併發症，最後在睡夢中離世，丹也感性表示「我親愛的、甜蜜的以及美好的生命伴侶及朋友離開了我們，她最近受了太多的苦，現在她自由了。自由翱翔吧，美麗的雪萊」。

雪莉杜瓦活躍於7、80年代，曾與羅賓威廉斯（Robin Williams）合作賣座喜劇「大力水手」（Popeye），與名導勞勃阿特曼（Robert Altman）合作過「納許維爾」（Nashville），更以「三女性」（3 Women）獲得坎城影展影后，但她卻在2002年演出「Manna from Heaven」隔沒多久之後選擇退隱，外傳是精神疾病因素，直到2023年才再度回歸影壇，而她去年接受「時人」訪問，提到自己從好萊塢消失，主要是因為從90年代開始，她的片酬開始減少，加上哥哥被診斷患有脊椎癌後，決定收拾行李搬回德州，「這是我休假時間最長的一次，但這是出於非常重要的原因，我與家人再次有了聯繫。」

外傳雪莉拍攝「鬼店」與導演史丹利庫布利克鬧翻，更傳出她遭受導演在片場的精神虐待，但她回憶從前仍相當開心，更說每當她在電視上看到自己的電影時，總會停下腳步，「這個頻道有『大力水手』，那個頻道是『鬼店』，天哪這是兩部完全不同的電影，某種程度上我覺得『天啊！我好棒』」！

事實上，雪莉杜瓦在 「鬼店」後，陸續還是有演出電影，她也曾短暫以「The Forest Hills」復出；此外，雪莉杜瓦也曾在2021年接受「好萊塢報導」專訪，澄清並沒有受到史丹利庫柏力克的精神虐待，雙方反而是「合作愉快」。

「鬼店」雪莉杜瓦（左）與傑克尼柯遜合作是影史經典。（取材自X平台）
「鬼店」雪莉杜瓦（左）與傑克尼柯遜合作是影史經典。（取材自X平台）

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