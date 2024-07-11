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2年後才上映 「史瑞克5」已掀迷因潮

編譯周芳苑／綜合報導
「史瑞克4」上映14年後，夢工廠宣布推出「史瑞克 5」。（取材自IMDb）
「史瑞克4」上映14年後，夢工廠宣布推出「史瑞克 5」。（取材自IMDb）

史瑞克(Shrek)系列電影即將於2026年推出「史瑞克5 」(Shrek 5)，雖然距今還有2年，網路世界已熱烈掀起繞著暴紅事物打轉的迷因潮(meme)，史瑞克這位食人魔的表情包復活。

夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation)近日宣布，「史瑞克 5」將在不到2年的時間內上映。

新聞報導登出後，社群媒體惡作劇高手萊文 (Baylen Levine) 在抖音(TikTok) 上回應，他在視頻中表示，「我從小就夢想著這一刻。如今它來了，我反而感到不知所措。」視頻播映到最後，他以怪物史瑞克式的吼聲畫下句點。

史瑞克電影2001年首映以來，這位居住在沼澤地的動畫偶像已成為諷刺迷因文化的支柱，特別是在2010年代。

隨著初始版電影觀眾長大成人，與怪物史瑞克有關的迷因經常轉向露骨色情甚至政治領域，甚至出現以史瑞克為主題的狂歡，帶動夜生活文化激增。

史瑞克系列的上一部電影「史瑞克快樂4神仙」(Shrek Forever After )上映14年後，夢工廠宣布推出「史瑞克 5」，讓過去蓬勃發展的怪物史瑞克次文化重現活力。

社群媒體X上最近出現一篇熱門貼文，提到「史瑞克」新續集正是每個人都想要的東西；另有一篇半開玩笑的貼文則將「史瑞克」新電影上映日期與英國首相的政黨政治並列。

幾位伴隨史瑞克系列電影長大的粉絲表示，新續集2026年7月1日首映時，他們願意與新一代史瑞克的愛好者較勁。

史瑞克粉絲群今年以多種方式展現熱情，例如，奧蘭多環球影城遊樂園(Universal Orlando Resort)最近擴建項目的夢工廠主題便包括一個史瑞克見面會和小吃攤，出售名為「Shrekzel」的史瑞克造型椒鹽捲餅，在社群媒體被傳為令人愉悅的一椿美事。

社群媒體 環球影城 抖音

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