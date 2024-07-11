我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

莎朗史東曾經腦中風 醒來才知1800萬被掏空

記者陳建嘉／綜合報導
莎朗史東曾發生腦出血中風，當時財產全數被人掏空。（路透資料照片）
莎朗史東曾發生腦出血中風，當時財產全數被人掏空。（路透資料照片）

66歲資深性感女神莎朗史東（Sharon Stone）曾拍過「銀色獵物」（Sliver）、「第六感追緝令」（Basic Instinct）等電影，而她最近透露，自己在2001年事業高峰時，卻突然腦中風，總共花了7年時間才逐漸康復，而她最近受訪，提到在生病時間，竟被有心人士利用，掏空當時所有存款1800萬美元，「一切都消失了。我的冰箱、我的手機，一切都在別人的名下」。

莎朗史東2001年突然中風，腦出血9天，嚴重時，竟只有1%存活率。「好萊塢報導者」指出，莎朗史東提到當時花了7年時間才完全康復，而她因為曾拍過許多經典賣座電影，再加上理財有成，存款共計有1800萬美元，卻在生病時被信任的人趁虛而入，甚至轉移資產，讓自己康復後發現銀行帳戶存款已經歸零，讓她難過表示「我的財產變成零」。

原本可以追究，但大病初癒之後她選擇放手，讓自己不再有任何痛苦和憤怒，「如果你咬下苦澀的種子，它就永遠不會離開你。但如果你有信念，即使這個信念只有芥菜籽的大小，你也能生存。所以，我現在活得很開心。我活著是為了目的」莎朗史東並表示，自己在中風之後連續好幾年都有感官上的障礙，「一切都改變了。我的嗅覺、視覺、觸覺。我有幾年無法讀書。東西被拉伸了，看到色塊。很多人都以為我快要死了」。

莎朗史東當年主演「第六感追緝令」紅遍全球。（取材自X平台）
莎朗史東當年主演「第六感追緝令」紅遍全球。（取材自X平台）

中風 好萊塢

上一則

曾是「風乾酸梅」 38歲琳賽蘿涵回春像20歲

延伸閱讀

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
利息收入減少、準備金提撥增 美銀行Q2獲利恐下降

利息收入減少、準備金提撥增 美銀行Q2獲利恐下降
靜脈雷射害林書豪禁賽 卻讓中風男站起來

靜脈雷射害林書豪禁賽 卻讓中風男站起來
皮肉錢輕鬆賺？AV女優身家曝光 哀嘆「到底多底層」

皮肉錢輕鬆賺？AV女優身家曝光 哀嘆「到底多底層」

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

2024-07-04 08:00

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利