我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

美中執法部門再合作 上海機場1逃犯遣返美國

艾倫狄珍妮宣布退出演藝圈 昔被揭職場霸凌「雙面人」

記者陳建嘉／即時報導
艾倫狄珍妮宣告退出演藝圈。(路透資料照片)
艾倫狄珍妮宣告退出演藝圈。(路透資料照片)

曾經是全美觀眾最愛主持人的艾倫狄珍妮絲，由於在新冠肺炎疫情期間被揭露勢利眼、難相處、製造有害工作環境等一堆難堪真相，導致名聲跌落谷底，以往曾是全美各大巨星名流，甚至是政壇要角都搶著要上「艾倫秀」，最終黯然收攤，艾倫近期在舊金山進行一連串脫口秀巡演「Ellen's Last Stand... Up」首度證實將退出演藝圈，「今天將是你們最後一次看到我，在之後的Netflix節目之後，我的演藝事業就結束了」。

艾倫在節目上不改幽默本色，提到自己的生活發生不少變化，「我養了幾隻雞。哦，對了，我因為太過刻薄而被踢出了演藝圈」，至於眾多「艾倫秀」工作人員出面指控「工作環境有毒」，她則表示節目中會為大家一一釋疑，有民眾提到艾倫也有一些表演事業，包括在皮克斯動畫「海底總動員」為多莉配音，如果發展續作是否也會回歸，艾倫再三強調，「不，我要離開了，請大家記得我」，並強調自己很嚴厲，其實不夠圓滑，更略為感嘆表示，以前總是說不在乎別人眼光，「現在我明白，那是在我人氣最高峰的時候才能這麼說。」

疫情 舊金山 艾倫狄珍妮絲

上一則

亞歷珊卓懷胎6月宣告當媽 自爆曾流產「非常痛苦」

下一則

想陪歐陽妮妮久一點 張書豪斷18年菸癮

延伸閱讀

布碌崙華男失蹤 警尋線索

布碌崙華男失蹤 警尋線索
華人逆子涉嫌弒父 俄勒岡州落網

華人逆子涉嫌弒父 俄勒岡州落網
華人逆子涉嫌弒父 洛縣黃某俄州落網

華人逆子涉嫌弒父 洛縣黃某俄州落網
破紀錄 98歲老兵死後捐肝 救72歲老婦一命

破紀錄 98歲老兵死後捐肝 救72歲老婦一命

熱門新聞

「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
Angelababy頻頻試探復出，讓不少人很反感。(取材自微博)

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

2024-07-08 08:00
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

2024-07-04 08:00

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利