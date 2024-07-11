艾倫狄珍妮宣布退出演藝圈 昔被揭職場霸凌「雙面人」

艾倫狄珍妮宣告退出演藝圈。(路透資料照片)

曾經是全美觀眾最愛主持人的艾倫狄珍妮絲 ，由於在新冠肺炎疫情 期間被揭露勢利眼、難相處、製造有害工作環境等一堆難堪真相，導致名聲跌落谷底，以往曾是全美各大巨星名流，甚至是政壇要角都搶著要上「艾倫秀」，最終黯然收攤，艾倫近期在舊金山 進行一連串脫口秀巡演「Ellen's Last Stand... Up」首度證實將退出演藝圈，「今天將是你們最後一次看到我，在之後的Netflix節目之後，我的演藝事業就結束了」。

艾倫在節目上不改幽默本色，提到自己的生活發生不少變化，「我養了幾隻雞。哦，對了，我因為太過刻薄而被踢出了演藝圈」，至於眾多「艾倫秀」工作人員出面指控「工作環境有毒」，她則表示節目中會為大家一一釋疑，有民眾提到艾倫也有一些表演事業，包括在皮克斯動畫「海底總動員」為多莉配音，如果發展續作是否也會回歸，艾倫再三強調，「不，我要離開了，請大家記得我」，並強調自己很嚴厲，其實不夠圓滑，更略為感嘆表示，以前總是說不在乎別人眼光，「現在我明白，那是在我人氣最高峰的時候才能這麼說。」