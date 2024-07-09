相隔24年重回競技場 「神鬼戰士II」預告對決大犀牛

保羅梅斯卡(左)與佩德羅帕斯卡的競技場動作戲將是全片亮點。(UIP提供)

相隔24年再度回歸，「神鬼戰士II」終於推出磅礡史詩預告，由影集「正常人」男星保羅梅斯卡接替前一集壯烈犧牲的羅素克洛成為新一代主角，更找來影帝丹佐華盛頓加盟演出，前集角色包括康妮尼爾森、狄蒙杭蘇也都回歸，不僅要讓觀眾重回羅馬競技場，更有比首集還要盛大的史詩級動作場面，預告更出現巨大犀牛現身競技場的緊張對決，讓觀眾體驗前所未見的特技動作。

「神鬼戰士II」敘述前一集王后露西拉的兒子盧賽斯在面對第一集的慘痛歷史之後，母親將他送往非洲北部的努米底亞生活，就為了躲避羅馬朝廷的官場鬥爭，他雖過著簡單平靜的生活，但始終對羅馬軍團充滿恨意，而在成年後，佩德羅帕斯卡飾演的馬庫將軍率領的勢力入侵他在努米底亞的家鄉，並將它俘虜丟置在羅馬競技場，種種不公不義也讓他回想起多年前崇敬的「神鬼戰士」麥希穆斯，要繼續在競技場掀起一場腥風血雨的革命，這集主要反派便是兄弟皇帝帝卡拉卡拉和蓋塔，分別由佛列德海辛爾和喬瑟夫昆恩飾演。

影帝丹佐華盛頓則在片中飾演城府深沉的軍火商，他過去曾是奴隸，因而對皇帝懷恨在心，計畫要將這些奴隸化身「角鬥士」互相殺戮來進行娛樂，而他的背後似乎隱藏著更大的動機，預告片中更有一句「我該獻上誰的人頭才能平息你的怒火」，盧賽斯則憤怒回應「整個羅馬軍團」，隨後表示「那將軍的人頭就夠了」，預言全片將有許多對決大場面。