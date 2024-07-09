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昔臉僵被虧「風乾酸梅」 38歲琳賽蘿涵慶生照絕美回春

記者陳建嘉／即時報導
38歲琳賽蘿涵近年狀態極佳。(摘自Instagram)
38歲琳賽蘿涵近年狀態極佳。(摘自Instagram)

昔日好萊塢3大「惡女」布蘭妮、琳賽蘿涵與派瑞絲希爾頓，現在全都成了人妻與人母，在公眾眼前也有了新的形象。最晚當媽、半個多月前才生下兒子的琳賽蘿涵，近年事業發展最佳，相隔21年與奧斯卡女星潔美李寇蒂斯再度合作「辣媽辣妹2」，將於明年推出，最近她曬出38歲慶生照，淡妝回春的模樣，讓不少粉絲十分欣慰。

琳賽蘿涵曾在事業如日中天之際誤入歧途，導致聲勢嚴重下墜，當年在「辣妹過招」還只能擔綱配角的瑞秋麥亞當斯、亞曼達賽佛瑞都已經成功轉型，她則還在青黃不接的階段，但隨著年紀漸長已經慢慢回歸，並於2022年7月宣布和小1歲男友貝德夏馬斯結婚，對方是瑞士信貸集團在杜拜的助理副總裁，琳賽曾經為了他勤跑杜拜，婚後生下一子之後並推出2部Netflix電影「聖誕傾情」、「愛爾蘭之願」都締造不錯收看數，不過她今年初出席新版「辣妹過招」首映，雖然她身穿高訂品牌禮服，背後及腰部性感挖空，瞬間成為首映會焦點，當時卻被網友嘲諷臉僵，有如「風乾酸梅」，「這是50歲吧」、「老太快了吧」、「怎麼變成這樣」、「完全認不出來」。

但在她前陣子剛滿38歲生日當天，她卸下濃妝，近乎幾乎素顏自拍，只見她穿白色公主袖上衣，頭戴慶生皇冠，露出燦爛笑容，肌膚看起來白皙，臉部線條順暢，讓粉絲大讚，「她令人驚嘆，正在蓬勃發展」、「看起來很漂亮」、「林賽恢復了性感」、「姐，你回春了，比任何一年狀態都好，像回到20幾，難以相信」。

琳賽蘿涵年初出席首映會的模樣驚呆不少網友。(摘自Instagram)
琳賽蘿涵年初出席首映會的模樣驚呆不少網友。(摘自Instagram)
琳賽蘿涵與小1歲男友貝德夏馬斯結為夫妻，並育有一子。(摘自Instagram)
琳賽蘿涵與小1歲男友貝德夏馬斯結為夫妻，並育有一子。(摘自Instagram)

亞當斯 奧斯卡 好萊塢

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