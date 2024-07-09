猛男變禿頭 馬克華柏格自虧「不適合戴頭套」

馬克華柏格在社群媒體上貼出他半禿的模樣，還說自己不適合戴頭套。(取材自Instagram)

以猛男形象著稱的好萊塢影星馬克華柏格(Mark Wahlberg)最近剃掉了整個前額的頭髮，並且在社群媒體上分享他半禿的模樣。

原來，這是他在最新作品中的造型；華柏格在貼文中說：「我不適合戴頭套。」附上哭笑不得的表情符號。同時他還聲稱：「我們毫無保留(We go all in)。」

以往華柏格在電影中總是以略帶憨厚又玩世不恭的表情，搭配精實的六塊腹肌體格出現，但這次他為了新片「Flight Risk」(暫譯：飛行風險)，剔掉前額頭髮，扮演冷血殺手。

馬克華柏格在新片「Flight Risk」(暫譯：飛行風險)中剔掉前額頭髮，扮演冷血殺手。(取材Flight Risk 預告片)

「飛行風險」由梅爾·吉勃遜(Mel Gibson)執導、賈里德·羅森伯格(Jared Rosenberg)編劇的驚悚動作片，敘述一名聯邦司法警察(US Marshal)奉命從阿拉斯加押解一名逃犯回本土接受審判，遇上惡劣天氣，班機停飛，因此雇用一名荒野飛行員開著單引擎小飛機載他們上路。沒想到飛行員其實是由殺手假扮，目的是要殺逃犯滅口，阻止他出庭指控幕後黑手。

三人之間的勾心鬥角和衝突，伴隨著隨時可能發生墜機的風險，全部壓縮在一萬呎高空中的狹窄飛機座艙裡。

其實華柏格原來是饒舌歌手，1990年代以音樂團體成員出道，不久後從音樂跨足演戲。曾主演多部電影，涵蓋喜劇、劇情和動作片；曾獲頒英國電影和電視藝術學院獎(BAFTA Award)，並入圍 兩項奧斯卡金像獎(Academy Awards)、三項金球獎 (Golden Globe Awards)、九項黃金時段艾美獎 (Primetime Emmy Awards)和三項電視演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)。

華柏格2017年成為全球收入最高的演員。