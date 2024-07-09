我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

猛男變禿頭 馬克華柏格自虧「不適合戴頭套」

編譯周芳苑、彭尚興／綜合報導
馬克華柏格在社群媒體上貼出他半禿的模樣，還說自己不適合戴頭套。(取材自Instagram)
馬克華柏格在社群媒體上貼出他半禿的模樣，還說自己不適合戴頭套。(取材自Instagram)

以猛男形象著稱的好萊塢影星馬克華柏格(Mark Wahlberg)最近剃掉了整個前額的頭髮，並且在社群媒體上分享他半禿的模樣。

原來，這是他在最新作品中的造型；華柏格在貼文中說：「我不適合戴頭套。」附上哭笑不得的表情符號。同時他還聲稱：「我們毫無保留(We go all in)。」

以往華柏格在電影中總是以略帶憨厚又玩世不恭的表情，搭配精實的六塊腹肌體格出現，但這次他為了新片「Flight Risk」(暫譯：飛行風險)，剔掉前額頭髮，扮演冷血殺手。

馬克華柏格在新片「Flight Risk」(暫譯：飛行風險)中剔掉前額頭髮，扮演...
馬克華柏格在新片「Flight Risk」(暫譯：飛行風險)中剔掉前額頭髮，扮演冷血殺手。(取材Flight Risk 預告片)

「飛行風險」由梅爾·吉勃遜(Mel Gibson)執導、賈里德·羅森伯格(Jared Rosenberg)編劇的驚悚動作片，敘述一名聯邦司法警察(US Marshal)奉命從阿拉斯加押解一名逃犯回本土接受審判，遇上惡劣天氣，班機停飛，因此雇用一名荒野飛行員開著單引擎小飛機載他們上路。沒想到飛行員其實是由殺手假扮，目的是要殺逃犯滅口，阻止他出庭指控幕後黑手。

三人之間的勾心鬥角和衝突，伴隨著隨時可能發生墜機的風險，全部壓縮在一萬呎高空中的狹窄飛機座艙裡。

其實華柏格原來是饒舌歌手，1990年代以音樂團體成員出道，不久後從音樂跨足演戲。曾主演多部電影，涵蓋喜劇、劇情和動作片；曾獲頒英國電影和電視藝術學院獎(BAFTA Award)，並入圍兩項奧斯卡金像獎(Academy Awards)、三項金球獎(Golden Globe Awards)、九項黃金時段艾美獎(Primetime Emmy Awards)和三項電視演員工會獎(Screen Actors Guild Awards)。

華柏格2017年成為全球收入最高的演員。

艾美獎 金球獎 入圍

上一則

Baby度假照七七登熱搜 挨轟占用公共資源

下一則

宋仲基將是2個孩子爸 網：知道與宋慧喬離婚原因了

延伸閱讀

曹佑寧苦練擊劍9個月 「刺心切骨」女導獲大獎

曹佑寧苦練擊劍9個月 「刺心切骨」女導獲大獎
「老狐狸」導演領獎沒謝演員 陳慕義再轟

「老狐狸」導演領獎沒謝演員 陳慕義再轟
神偷奶爸4周末吸金1.2億 戲院業者吃定心丸

神偷奶爸4周末吸金1.2億 戲院業者吃定心丸
小布化身賽車手 新片名「F1」挨批沒想像力

小布化身賽車手 新片名「F1」挨批沒想像力

熱門新聞

「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
「墨雨雲間」可說是一匹大黑馬。(取材自微博)

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024-07-07 21:30
李夢在「墨雨雲間」中飾演大反派。(取材自微博)

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

2024-07-06 22:40
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19
萬茜在「玫瑰的故事」中飾演蘇更生。(取材自微博)

萬茜合作劉亦菲 讚神仙姐姐「很舒服很有安全感」

2024-07-04 08:00
趙今麥(右)、張凌赫將二搭現代劇。(取材自微博)

「度華年」這對CP好甜… 張凌赫、趙今麥二搭現代劇 全網沸騰

2024-07-07 07:00

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到