亞歷鮑德溫2021年片場槍擊案 有罪與否即將揭曉

好萊塢男星亞歷鮑德溫。（路透）

影星亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）2021年在片場持道具槍誤殺攝影指導案，這個月9日將在新墨西哥州 聖塔菲（Santa Fe）進入審理程序，檢方和被告律師都希望正義獲得伸張。

中央社引述法新社報導，2021年10月，亞歷鮑德溫在低成本西部片Rust的新墨西哥州片場彩排時，手中道具槍因裝有實彈，而將一旁的攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）給擊斃，導演蘇薩（Joel Souza）也受傷就醫。

此案引發社會兩極化的反應，同情亞歷鮑德溫的人認為他並不知道具槍內裝有實彈，因此本身也是受害者；而其他人則認為，亞歷鮑德溫行事魯莽才導致賀勤茲身亡。

此案發生至今兩年多來，亞歷鮑德溫強大的紐約律師團隊多次訴請駁回此案，但都失敗。而此案這個月9日起，將交由聖塔菲法院陪審團來定奪。

若罪名成立，亞歷鮑德溫將面臨最高18個月的有期刑；今年稍早，這部電影的道具軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）已在同一家法院被判有罪。

承辦檢察官莫利賽（Kari Morrissey）在法庭文件中寫道：「鮑德溫先生經常無緣無故尖叫咒罵，有時是對自己，有時是對工作人員，有時甚至沒有特定對象。」

莫利賽認為亞歷鮑德溫在片場的行為，「等於是看到一個完全無法控制自己情緒、完全不管自身行為如何影響旁人的人」。

審判工作預計要花上10天左右。