小布化身賽車手 新片名「F1」挨批沒想像力

布萊德彼特最新賽車電影命名「F1」，粉絲抱怨「缺乏想像力」。(美聯社)

布萊德彼特 (Brad Pitt)最新一級方程式賽車 電影命名為「F1 」，粉絲對這部電影期待已久，官方終於公布首張電影海報和官方片名，但許多影迷對於這個「缺乏想像力的」片名感到失望。

這部Apple Films原創電影預計2025年夏季上映，過去幾年布萊德彼特和其他演員忙著在全球各地的F1賽事中攝取鏡頭。

一名粉絲在社群媒體上評論：「多麼無聊又沒創意的片名」，另一人諷刺說：「他們一定花了很多時間才想出這個名字。」

不過也有人不在乎片名，分享他們有多期待看到這部電影，預期電影推出將讓F1賽車的受歡迎程度大增。一名粉絲評論：「我等不及要看了。」另一人興奮直呼：「已經預期要得奧斯卡了！」

在首張釋出的電影海報中可看到布萊德彼特帶著賽車隊APXGP的安全帽，達姆森·伊卓瑞斯(Damson Idris)在片中飾演他的隊友。

「F1」將於2025年6月27日在北美電影院上映，6月25日提前兩日在國際上映。之後將在串流媒體Apple TV上架。

據悉，電影中將可看到10支F1賽車隊伍、賽車車手、國際汽車聯盟 (Fédération internationale de l'automobile)和比賽主辦方，拍攝工作預計將持續至今年12月的阿布達比大獎賽。本周末將在銀石拍攝，接下來幾個月還會到匈牙利、比利時、墨西哥城和拉斯維加斯拍攝。

本片卡司還包括凱莉肯頓(Kerry Condon)、托比亞曼齊司(Tobias Menzies)、莎拉奈爾斯(Sarah Niles)、金波德尼亞(Kim Bodnia)、山姆森卡優(Samson Kayo)和凱莉庫克(Callie Cooke)。