我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴黎奧運／2個孩子的媽 43歲澳洲女籃傳奇第5度披戰袍

拜登無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

小布化身賽車手 新片名「F1」挨批沒想像力

編譯徐薏茹／綜合報導
布萊德彼特最新賽車電影命名「F1」，粉絲抱怨「缺乏想像力」。(美聯社)
布萊德彼特最新賽車電影命名「F1」，粉絲抱怨「缺乏想像力」。(美聯社)

布萊德彼特(Brad Pitt)最新一級方程式賽車電影命名為「F1」，粉絲對這部電影期待已久，官方終於公布首張電影海報和官方片名，但許多影迷對於這個「缺乏想像力的」片名感到失望。

這部Apple Films原創電影預計2025年夏季上映，過去幾年布萊德彼特和其他演員忙著在全球各地的F1賽事中攝取鏡頭。

一名粉絲在社群媒體上評論：「多麼無聊又沒創意的片名」，另一人諷刺說：「他們一定花了很多時間才想出這個名字。」

不過也有人不在乎片名，分享他們有多期待看到這部電影，預期電影推出將讓F1賽車的受歡迎程度大增。一名粉絲評論：「我等不及要看了。」另一人興奮直呼：「已經預期要得奧斯卡了！」

在首張釋出的電影海報中可看到布萊德彼特帶著賽車隊APXGP的安全帽，達姆森·伊卓瑞斯(Damson Idris)在片中飾演他的隊友。

「F1」將於2025年6月27日在北美電影院上映，6月25日提前兩日在國際上映。之後將在串流媒體Apple TV上架。

據悉，電影中將可看到10支F1賽車隊伍、賽車車手、國際汽車聯盟 (Fédération internationale de l'automobile)和比賽主辦方，拍攝工作預計將持續至今年12月的阿布達比大獎賽。本周末將在銀石拍攝，接下來幾個月還會到匈牙利、比利時、墨西哥城和拉斯維加斯拍攝。

本片卡司還包括凱莉肯頓(Kerry Condon)、托比亞曼齊司(Tobias Menzies)、莎拉奈爾斯(Sarah Niles)、金波德尼亞(Kim Bodnia)、山姆森卡優(Samson Kayo)和凱莉庫克(Callie Cooke)。

F1 賽車 布萊德彼特

上一則

49歲牽手20歲 首代「蜘蛛人」陶比麥奎爾大談父女戀？

下一則

劉德華上海開唱 2度險墜舞台 網嚇壞：別這麼賣命

延伸閱讀

捷克卡羅維瓦利影展 「刺心切骨」劉慧伶獲最佳導演獎

捷克卡羅維瓦利影展 「刺心切骨」劉慧伶獲最佳導演獎
中國動畫電影「團圓令」開機 全流程將採AI技術製作

中國動畫電影「團圓令」開機 全流程將採AI技術製作
布萊德彼特玩真的 新片化身F1車神

布萊德彼特玩真的 新片化身F1車神
F1賽車飆真的 布萊德彼特新片挑戰賽車車神

F1賽車飆真的 布萊德彼特新片挑戰賽車車神

熱門新聞

龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
「墨雨雲間」暴紅後，關於吳謹言(右)和王星越的話題也隨之不斷。(取材自微博)

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

2024-07-01 07:00
周迅戴老花眼鏡，引起不少討論。(取材自微博)

周迅爆冷奪視后 回應「如懿傳」挨批…「觀眾開心就好」

2024-06-29 23:10
唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
香港豔星顏仟汶近況曝光。圖／摘自微博

為籌父親醫藥費「拍50部三級片」女星崩潰：沒靈魂了

2024-06-08 17:14
陳妍希、陳曉傳出婚變，至今雙方未做回應。圖／摘自微博

陳曉過生日 陳妍希連2年噤聲 狗仔再爆驚人內幕

2024-07-05 11:19

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕
中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中國試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急
川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」

川藏線逆行插隊被阻 孕婦撒潑扇耳光嗆「我7個月，XX不怕你」
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電