49歲牽手20歲 首代「蜘蛛人」陶比麥奎爾大談父女戀？

陶比麥奎爾是首代「蜘蛛人」。(路透資料照片)

首代「蜘蛛人 」(Spider-Man)陶比麥奎爾（Tobey Maguire），傳出與小29歲的亞裔 美籍新星莉莉·奇（Lily Chee）戀愛ing。

綜合People、每日郵報報導，現年49歲的男星陶比麥奎爾與20歲的莉莉·奇一同現身美國商人麥可魯賓（Michael Rubin）的派對上，兩人皆一身白，符合派對dress code，陶比麥奎爾含手扶著莉莉·奇，疑戀愛中。

陶比麥奎爾曾與珠寶設計師Jennifer Meyer有過一段婚姻，於2017年離婚，兩人育有一女一子。

莉莉·奇則是一名模特兒、演員，去年9月才滿20歲，她具有亞裔血統，父親為馬來西亞華人 ，媽媽則為愛爾蘭蘇格蘭混血。莉莉·奇9歲時雜貨店被星探看中而入模特兒界，她曾演出過影集「夜魔俠」（Daredevil）等影視作品。

報導指出，2002年電影「蜘蛛人」中，陶比麥奎爾以27歲年齡飾演高中生，乍聽起來有點勉強，但看起來完全不違和。漫畫家史丹李(Stan Lee)創作彼得帕克時，放進了自身少年時光的內向木訥氣質，某種程度上，陶比麥奎爾是最遵守史丹李設計，也是最符合漫畫設定的彼得帕克。