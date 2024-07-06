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捷克卡羅維瓦利影展 「刺心切骨」劉慧伶獲最佳導演獎

中央社／卡羅維瓦利6日專電
「刺心切骨」導演劉慧伶獲得捷克卡羅維瓦利國際影展水晶球獎的「最佳導演獎」。（中央社）
「刺心切骨」導演劉慧伶獲得捷克卡羅維瓦利國際影展水晶球獎的「最佳導演獎」。（中央社）

捷克卡羅維瓦利國際影展今晚公布水晶球獎得獎名單，「刺心切骨」新加坡籍導演劉慧伶獲得「最佳導演獎」。劉慧伶表示，謝謝台灣人對於電影的重視與欣賞，受到許多人幫助才把這部片拍好。

由台灣、新加坡、波蘭合製的「刺心切骨」入選第58屆捷克卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival）官方競賽單元水晶球獎（Crystal Globe），是該單元中唯一的華語片。主辦單位在今晚閉幕典禮上，公布最高榮耀水晶球獎的得獎名單，由「刺心切骨」新加坡籍導演劉慧伶獲得「最佳導演獎」。

「刺心切骨」是以擊劍運動為主題的華語電影，由曹佑寧、劉修甫、丁寧領銜主演。故事以擊劍運動為主軸，帶出單親家庭中母子、兄弟間錯綜複雜的關係與心理糾葛。

在頒獎典禮上，劉慧伶上台致詞時感謝卡羅維瓦利國際影展，也向劇組團隊等人的付出致謝。「對我的父母，我很抱歉我是這樣一個叛逆的女兒。我成為了一名電影製作人。希望你現在可以不用那麼擔心我啦。」

劉慧伶表示：「最後，這部電影是關於我的哥哥。他可能無法理解這部電影，但哥哥，我愛你。我會永遠照顧你，好嗎？」

劉慧伶在獲獎後，接受中央社記者訪問時表示，入圍影展已經相當榮幸，能獲得最佳導演獎，到現在還是很難相信。

她說，很感謝拍攝過程台灣各地的資金補助，「台灣對藝術的欣賞比別的地方高。如果沒有台灣人對於電影這麼大的欣賞，我也沒有機會把電影拍好。受到這麼多人幫助才有這部片的。」

「刺心切骨」的台灣製片人黃茂昌告訴中央社記者，劉慧伶導演在這次影展中獲獎實至名歸。從3、4年前認識劉慧伶，在她的劇本中，就看得出來是很有才華的導演。

黃茂昌說：「不只是才華讓她得獎，還有她的堅持。從劇本、拍攝，到後期的聲音與剪輯，每個部分劉慧伶導演都展現電影工作者的專業技術。」

新加坡 入圍

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