貝克漢出賣貝嫂 結婚25年紀念日放閃

英國球星貝克漢與太太維多利亞迎來25周年的銀婚紀念日。(取材自Instagram)

英國球星貝克漢（David Beckham）與太太維多利亞（Victoria Beckham）日前迎來25周年的銀婚紀念日，兩人特地換上25年前婚禮當日的同款紫色婚禮服，就在大眾對於兩人25年如一日、完美凍齡的身形驚豔不已的同時，貝克漢再曬出一段短片，曝光貝嫂其實靠著好幾個人的幫忙，才成功塞進這件超窄身剪裁的洋裝。

貝克漢先上傳一張合照，兩人坐在椅子上儼然國王和王后的氣勢，身上的紫色禮服正是25年前的婚禮造型，夫妻一同放閃，25年感情不變。

貝克漢和維多利亞愛情長跑多年，兩人在1999年結婚。婚禮派對上，兩人穿上紫色禮服，當年貝克漢手上還抱著不到一歲的大兒子布魯克林 ，如今布魯克林也結婚了。

貝克漢2020年於電視節目「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」中分享與維多利亞的相識過程，當時的貝克漢正於英超 球隊曼聯中發展事業，而維多利亞則是無人不曉的女子組合「辣妹」合唱團(Spice Girls)成員。兩人於一場球賽上有過一面之緣，之後再於球賽上相遇，貝克漢鼓起勇氣要了維多利亞的聯絡方式，維多利亞便把自己的電話號碼隨手寫於火車票上，而那張為兩人牽起紅線的火車票，仍然被貝克漢保存至今。