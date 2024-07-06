他在葛妮絲派楚豪宅床上「拉屎」後逃離 讓影后收拾殘局

知名媒體人布拉斯伯格（右）傳在葛妮絲派特洛（左）床上腹瀉。（取材自X/@Derek Blasberg）

曾憑「莎翁情史」（Shakespeare in Love）獲奧斯卡影后，獲評「世界最美女人」的51歲女星「小辣椒」葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow），在紐約州 海濱度假勝地漢普頓地區（The Hamptons）擁有一套豪宅，近日媒體爆料，一位客人不幸在她床上「腹瀉」，排泄物弄髒了床單，而這位神祕人士的身分也揭曉，是知名媒體人布拉斯伯格（Derek Blasberg）。

每日郵報報導，上周，一間熱門八卦通訊社爆料，一名客人參加在葛妮絲派楚家中舉辦的派對時，因服用熱門減肥藥「Ozempic」在床上腹瀉，隨後倉皇逃離現場，回到紐約市 羞愧地躲了起來，讓葛妮絲派楚收拾善後。

這則消息很快在網路上瘋傳，網友紛紛猜測這名神秘人物身分，每日郵報獨家揭曉，這人正是42歲媒體人布拉斯伯格，也是葛妮絲派楚的好友。

Watch me and @gwynethpaltrow find these guys' G-spots exclusively on https://t.co/76N6Hrh9c0 👏🏼 @vanityfair @goop pic.twitter.com/zMyZcmKTGO — Derek Blasberg (@DerekBlasberg) 2016年12月2日

布拉斯伯格目前是數個「Vogue」國際版的特約編輯，憑藉身為頂尖時尚記者和電視名人的影響力和人脈，結識眾多明星與名人，他過往的生日派對上，安海瑟薇（Anne Hathaway）、貝佐斯 （Jeff Bezos）、海莉比伯（Hailey Bieber）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）都曾是座上賓，生日趴被譽為「大都會 博物館慈善舞會」（Met Gala）暖身場。

布拉斯伯格經常造訪葛妮絲派楚的豪宅，婚禮也在那舉辦。搞笑的是，「床上排泄」消息傳出後，2022年他在豪宅替葛妮絲派楚慶祝50歲生日的Instagram貼文下方，網友紛紛留下馬桶、便便、炸藥表情符號。

然而，也有人稱排泄原因與Ozempic無關，布拉斯伯格和葛妮絲派楚的發言人並未回應置評請求。

Ozempic是丹麥製藥巨頭諾和諾德（Novo Nordisk）開發，同時具有抗2型糖尿病、減重功效，近幾個月來，包括歐普拉 （Oprah Winfrey）、馬斯克（Elon Musk）等名人都承認使用。根據該藥標籤，常見副作用包括便秘、腹瀉、噁心、嘔吐和腹痛。

疑減肥藥副作用！媒體人「葛妮絲派特洛床上拉肚子」 影后傻眼

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