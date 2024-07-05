死侍、金鋼狼到首爾 鬥嘴互嗆展現好交情

導演薛恩李維(右起)、萊恩雷諾斯與休傑克曼前進南韓首爾宣傳。（美聯社）

萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）以及導演薛恩李維（Shawn Levy）為電影「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）前進南韓 首爾宣傳，在國際記者會上，三人一現身立刻手比愛心，並穿韓服催票，休傑克曼嘴甜說曾當過首爾市的親善大使，萊恩則不服輸說女兒最要好的朋友就是南韓人，「但我沒讓我的女兒來首爾，畢竟我是糟糕的超級英雄啊，哈哈」。

萊恩不改搞笑本色，提到記者會前一晚，三人特地在首爾看了棒球賽，對現場的熱鬧氣氛印象深刻，更幽默補充「我的智慧型手表還一直狂響，提醒我噪音太大聲了，上次遇到這樣的情況，是在泰勒絲 （Taylor Swift）的演唱會上呢」。

休傑克曼原已在7年前的「羅根」卸下狼爪，他坦言完全沒想過會再次演出，「不過這是我扮演金鋼狼多年以來，最引以為傲的一部」，由於他已演出該角色長達25年，最後是萊恩雷諾斯成功說服他回歸演出，「他跟我一樣非常重視這個角色」。

萊恩為了拍攝「死侍」（Deadpool），任何細節都是親力親為，不僅是對白、拍攝場景，就連宣傳策略都會積極參與，一度差點引發家庭革命，女兒還說如果再拍「死侍」，就不理爸爸了，「所以我6年來沒再拍任何一部，因為這完全占據了我整個生活，雖然我擁有地球上最好的工作，還是要有犧牲，因為我不能有那麼多時間在家，也不能和家人常常在一起」。