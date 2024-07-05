「神偷奶爸4」更刺激 超級小小兵擁神力對抗惡霸

「神偷奶爸4」被導演注入全新元素。（圖／UIP提供）

「神偷奶爸」（Despicable Me）系列電影又來啦，近期推出新作「神偷奶爸4」，導演克里斯雷納德（Chris Renaud）特別強調，如果想要維持這部長壽電影系列的成功，關鍵就是保持它的新鮮感。「我們的目的是讓這些家喻戶曉的角色引起觀眾的情感共鳴，同時也注入能夠讓故事更精采刺激的全新元素」。

導演克里斯雷納德指出：「就跟007電影系列中的角色深度很類似，我們也深入探討格魯充滿超級大壞蛋和英雄的世界，是如何和他的家庭生活息息相關。每一部系列電影都為格魯提供了全新的挑戰，不管是在工作上或者是在私人生活上，確保全新的電影充滿引人入勝和精彩刺激的故事線，足以讓觀眾再度回到戲院親身體驗。」

另外，配音演員精采的表演也強化了這種致力於讓觀眾感到驚喜的敘事手法，在片中為格魯配音的男星史提夫卡爾（Steve Carell）表示：「格魯二世真的是有其父必有其子，但是他並不是那麼喜歡他親愛的老爸。格魯對他這個寶貝兒子愛到不行，但是他想要贏得這個兒子的感情卻有如登天一樣困難，這是每個家長無法立刻和小孩建立感情連結的噩夢，格魯也很努力想要和他剛出生沒多久的寶貝兒子建立親密的父子關係，同時身為一名反恐聯盟探員，他也必須盡拯救世界。」

此次，有些小小兵也在反恐聯盟（AVL）的總部擁有全新的身分。反恐聯盟盟主紀畢谷決定挑選五個小小兵接受超級血清的注射，成為「超級小小兵」，一起對抗惡霸麥星。超級戴夫擁有超能力量；超級提姆可以把自己拉扯到一英里長；超級梅爾可以射出力量強大的雷射爆能光束，足以切斷一顆行星；超級蓋斯可以飛行；超級傑瑞可以變形成一塊堅不可摧的巨石，並且能夠摧毀阻擋他的所有東西。