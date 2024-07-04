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「死侍」認了超愛BLACKPINK 首爾秘密合體當紅男團

記者陳建嘉／即時報導
導演薛恩李維(左起)、萊恩雷諾斯以及休傑克曼共同現身「死侍與金鋼狼」首爾宣傳活動。(圖:漫威影業提供)
導演薛恩李維(左起)、萊恩雷諾斯以及休傑克曼共同現身「死侍與金鋼狼」首爾宣傳活動。(圖:漫威影業提供)

好萊塢男星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）以及導演薛恩李維現身「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）首爾宣傳活動，在記者會的最後環節，南韓官方送上韓服當作大禮，並表示這些韓服的設計師是南韓知名設計師所做，該設計師還曾特別操刀BLACKPINK在Coachella音樂祭的服裝，萊恩聽聞便立刻表示「我超愛BLACKPINK」，隨後還補充「我也喜歡Stray Kids」。

萊恩雷諾斯(右)、休傑克曼共同現身「死侍與金鋼狼」首爾宣傳活動。(圖／漫威影業提...
萊恩雷諾斯(右)、休傑克曼共同現身「死侍與金鋼狼」首爾宣傳活動。(圖／漫威影業提供)

萊恩不僅是隨口說出他對這些韓團的喜愛，根據韓媒「Osen」報導指出，萊恩、休在記者會結束之後，還短暫與Stray Kids成員見面，並與成員方燦、HAN以及Felix拍攝短片宣傳，預計也將在之後釋出完整影片。

萊恩雷諾斯在記者會上坦言超愛BLACKPINK、Stray Kids。(圖／漫威...
萊恩雷諾斯在記者會上坦言超愛BLACKPINK、Stray Kids。(圖／漫威影業提供)

實際上Stray Kids的方燦、Felix一直是「死侍」的大粉絲，出演實境秀「Kingdom: Legendary War」的時候，Felix還特別將自己裝扮成「死侍」，並致敬電影開頭，這段表演也立刻引起萊恩的注意，並在自己的社群媒體X上標註Stray Kids，熱情表示「你們好啊」。當年萊恩主演電影「脫稿玩家」（Free Guy）在全球上映時，受限於疫情影響無法全球宣傳，方燦也有特別視訊萊恩，並向萊恩告別，表明自己是超級粉絲，萊恩也大方回應「我喜歡你們做的事情，也很喜歡你們的心態，因為你們是帶著快樂、真誠去做的」，讓方燦直呼感動。

Stray Kids是韓國當紅男團。(取材自Instagram)
Stray Kids是韓國當紅男團。(取材自Instagram)

BLACKPINK。(取材自Instagram)
BLACKPINK。(取材自Instagram)

南韓 BLACKPINK 疫情

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