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萊恩雷諾斯續演「死侍」坦言沒壓力 休傑克曼用拳頭展現浪漫

特派記者陳建嘉／首爾即時報導
萊恩雷諾斯、休傑克曼重返「死侍與金鋼狼」。（圖／漫威影業提供）
萊恩雷諾斯、休傑克曼重返「死侍與金鋼狼」。（圖／漫威影業提供）

萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、休傑克曼（Hugh Jackman）以及導演薛恩李維(Shawn Levy)宣傳新片「死侍與金鋼狼」，前進首爾宣傳；提到重返「死侍與金鋼狼」，兩位明星是否會感到有壓力，萊恩坦言現在對漫威來說是「艱難的時刻」，不過這部電影可是他們三人精心籌備多年，彼此也非常有默契，「很多好萊塢明星會說彼此的關係很親密，實際上可能並非如此，但是我們住得很近，每天都會見面、玩耍，關係就像真的兄弟一樣」，在場主持人更說「你們也長得很像」，讓導演薛恩李維立刻開心表示能與兩大帥哥長得很像，「我非常開心，這是對我的恭維吧」。

被問到「死侍與金鋼狼」被譽為年度最受期待的「浪漫愛情片」，休當場笑說「浪漫嗎？哇喔！可能是金鋼狼式的浪漫，畢竟我一直在揍他的臉！」薛恩當場笑說「你用你的爪子展現了愛意！」休大讚好友萊恩更不忘吐槽「我也是萊恩的大粉絲，他是個很棒的人、擁有天才般的頭腦，雖然不是個好爸爸！」

最後眾人穿起起韓服，休傑克曼並提到「這不只是一部兄弟羅曼史的電影，更是一部關於友誼、榮耀的故事，是一部適合暑假檔的大片，導演薛恩為死侍、金剛狼增添了更多的動作打鬥、幽默以及情感」，最後更穿起韓服頻講韓文的「謝謝」，薛恩更表示「希望你們喜歡這部電影」。

「死侍與金鋼狼」在首爾舉辦記者會。（圖／漫威影業提供）
「死侍與金鋼狼」在首爾舉辦記者會。（圖／漫威影業提供）
萊恩雷諾斯、休傑克曼重返「死侍與金鋼狼」。（圖／漫威影業提供）
萊恩雷諾斯、休傑克曼重返「死侍與金鋼狼」。（圖／漫威影業提供）
「死侍與金鋼狼」在首爾舉辦記者會。（圖／漫威影業提供）
「死侍與金鋼狼」在首爾舉辦記者會。（圖／漫威影業提供）

好萊塢 漫威

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