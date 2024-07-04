隔30年…艾迪墨菲找老搭檔再演超級警探

艾迪墨菲想將「比佛利山超級警探」系列配樂當作自己的喪禮歌曲。（取材自IMDb）

艾迪墨菲（Eddie Murphy）相隔30年再度回歸主演「比佛利山 超級警探：艾索‧福里」，直言拍攝首集時僅有21歲，現在已經63歲，「體力已經不如從前，很多事都已經沒辦法再做了」，但他非常開心能夠回歸，「我甚至想在自己的喪禮播放這系列電影的主旋律，我想到時大家不會沉浸在悲傷，他們一定都會微笑」。

艾迪墨菲主演「比佛利山超級警探」在1984年推出後大受歡迎，並於1987、1994推出兩部續集「轟天雷」、「霹靂炮」，傳言因為艾迪不想被定型改拍其他電影，如今與老搭檔賈基雷荷（Judge Reinhold）、約翰艾希頓（John Ashton）再合作，直呼大家一點都沒變，「我和這些人永遠緊密相連，再次齊聚，還是迅速成為這些角色」。

這一集不只仍有大量的動作場面以及喜劇橋段，更加入主角艾索福里（Axel Foley）與女兒之間的疏離感情，並說這就是第4集的故事核心，「我們15年以來都想拍全新的『比佛利山超級警探』，但都沒有合適的劇本，這次加入艾索與女兒之間的關係，才有了張力」，但他強調自己可是個好爸爸，「我一直都親力親為，我有10個小孩，他們每一個都很棒，是個好人」。

「比佛利山超級警探」系列電影除了幽默搞笑以及大量動作戲，最讓人津津樂道的還有專屬主題曲「Axel F」，即便已過了40年，如今仍能在好萊塢 的大街小巷聽到這首曲子，但他從不感到厭煩，「007有他的專輔音樂，印第安納瓊斯也有他的，而我也有呢」，更說前美國總統歐巴馬 出訪馬尼拉，菲律賓政府還以該曲迎接，最後感性表示「也許50年以後我離開人世，喪禮上就可以播放這段音樂，也許當時大家都很悲傷，但一播放這首曲子，就能看到大家慢慢笑顏逐開，這感覺不是很棒嗎？」