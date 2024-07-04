萊恩雷諾斯拍「死侍」險離婚 說溜嘴泰勒絲有客串？
萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、休傑克曼（Hugh Jackman）以及導演薛恩李維(Shawn Levy)為電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)前進南韓首爾宣傳，今日舉辦記者會，3人一現身便立刻手比愛心，並穿起韓服，休傑克曼嘴甜表態曾當過首爾市的親善大使，萊恩則笑說自己其中一個女兒最好的朋友就是韓國人，「但我沒讓我的女兒來首爾，畢竟我是糟糕的超級英雄啊，哈哈」。
萊恩提到重返「死侍」一角，他籌備這部電影已有10年，「要讓休傑克曼、導演薛恩李維加入的過程並不容易，但我有信心，我相信只要努力，一定會成功的」，並說這是十多年來盼望已久的夢幻陣容，很榮幸終於實現。休傑克曼原已在7年前的「羅根」卸下狼爪，他則坦言完全沒想過會再次演出，「我完全不知道我會再度演出，而這是我扮演金鋼狼多年以來，最引以為傲的一部」，由於他已演出該角色長達25年，也是萊恩雷諾斯說服了他回歸演出，「他跟我一樣非常重視這的角色」。
萊恩更不改搞笑本色，提到記者會前一晚，3人還特地去看了棒球賽，並自嘲是加拿大人，主要只看冰球、棒球，「其實我人生只看過兩次棒球，一次就在昨天」，更幽默補充「我的智慧型手錶還響起來，提醒我噪音太大聲了，上次遇到這樣的情況，是在泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會上呢」，由於外界猜測泰勒絲有客串該片，他突然提及泰勒絲也引發聯想。
萊恩為了拍攝「死侍」，因為任何細節都是親力親為，不僅是對白、拍攝場景，就連宣傳策略都會積極參與，一度差點引發家庭革命，老婆「花邊教主」布萊克萊芙莉（Blake Lively）更警告他如果再拍一部「死侍」就要跟他離婚，9歲的女兒也說不要再有「死侍」了，「這就是為什麼我6年來沒再拍任何一部，因為這完全佔據了我整個生活。我不是抱怨，我擁有地球上最好的工作，但是確實要有犧牲，就是我不能有那麼多時間在家，也不能和家人常常在一起」。
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