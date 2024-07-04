萊恩雷諾斯拍「死侍」險離婚 說溜嘴泰勒絲有客串？

導演薛恩李維(左起)、萊恩雷諾斯與休傑克曼在首爾看棒球賽直呼精采。(取材自Instagram)

萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、休傑克曼（Hugh Jackman）以及導演薛恩李維(Shawn Levy)為電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)前進南韓 首爾宣傳，今日舉辦記者會，3人一現身便立刻手比愛心，並穿起韓服，休傑克曼嘴甜表態曾當過首爾市的親善大使，萊恩則笑說自己其中一個女兒最好的朋友就是韓國人，「但我沒讓我的女兒來首爾，畢竟我是糟糕的超級英雄啊，哈哈」。

萊恩提到重返「死侍」一角，他籌備這部電影已有10年，「要讓休傑克曼、導演薛恩李維加入的過程並不容易，但我有信心，我相信只要努力，一定會成功的」，並說這是十多年來盼望已久的夢幻陣容，很榮幸終於實現。休傑克曼原已在7年前的「羅根」卸下狼爪，他則坦言完全沒想過會再次演出，「我完全不知道我會再度演出，而這是我扮演金鋼狼多年以來，最引以為傲的一部」，由於他已演出該角色長達25年，也是萊恩雷諾斯說服了他回歸演出，「他跟我一樣非常重視這的角色」。

萊恩更不改搞笑本色，提到記者會前一晚，3人還特地去看了棒球賽，並自嘲是加拿大 人，主要只看冰球、棒球，「其實我人生只看過兩次棒球，一次就在昨天」，更幽默補充「我的智慧型手錶還響起來，提醒我噪音太大聲了，上次遇到這樣的情況，是在泰勒絲 （Taylor Swift）的演唱會上呢」，由於外界猜測泰勒絲有客串該片，他突然提及泰勒絲也引發聯想。