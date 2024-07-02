我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

亞莉安娜迷戀連環殺人魔 受害家屬：有病

記者黃保慧╱綜合報導
亞莉安娜受訪自爆年輕時曾迷戀連環殺人魔，遭到受害者家屬及網友痛批，認為這種言論形同在受害者傷口上撒鹽。(路透資料照片)
亞莉安娜受訪自爆年輕時曾迷戀連環殺人魔，遭到受害者家屬及網友痛批，認為這種言論形同在受害者傷口上撒鹽。(路透資料照片)

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前受訪自爆，年輕時曾迷戀連環殺人魔傑佛瑞達默（Jeffrey Dahmer），且有興趣與對方相約吃飯，此番言論一出，引來受害者家屬及網友痛批她「有病」，認為這種言論形同在受害者傷口上撒鹽，要求她公開道歉。

亞莉安娜在接受潘巴奇利（Penn Badgley）的訪問時，提到自己對於病態行為很好奇，會以一個觀察的角度去思考人為何會做出這類行為，又為何耽溺其中，也因此對潘巴奇利在主演影集「安眠書店」(You)的跟蹤狀態產生興趣，她甚至邀請對方在自己歌曲「The Boy is Mine」的MV扮演市長，自己則演出迷戀市長的跟蹤狂。

由於她對這類病態行為的迷戀，在Podcast節目上被問到是否有什麼幻想、想跟誰共進晚餐？亞莉安娜笑說：「我年輕時非常迷戀連環殺手達默，他非常迷人，我很想和他共進晚餐。」瞬間引起大量網友批評，認為她價值觀「非常有問題」。

其中一位死於傑佛瑞達默手上的受害者Tony Hughes的母親和妹妹痛心表示，「希望她知道她的言論傷害了很多人，她所說的話讓我非常痛心，讓我想起兒子的痛苦。」更批評她的腦袋有問題，無法接受怎能說出不負責任的話，氣憤說道：「我完全不認為她這番說話很有趣，更不應該向年輕人傳輸這樣的訊息。」

書店

上一則

「度華年」海報抄襲「琅琊榜」？網嘲：別蹭熱度

下一則

只偏袒王星越？于正：不知吳謹言受了什麼委屈

延伸閱讀

亞莉安娜認迷戀「連環殺人魔」 受害家屬狂批有病

亞莉安娜認迷戀「連環殺人魔」 受害家屬狂批有病
移民專頁／政策大轉彎 川普忽提：外籍生大學畢業應獲綠卡

移民專頁／政策大轉彎 川普忽提：外籍生大學畢業應獲綠卡
一洲焦點／百姓可被政府請喝茶？拜川辯論、釋放阿桑吉

一洲焦點／百姓可被政府請喝茶？拜川辯論、釋放阿桑吉
NBA／「白紙」成湖人新任總教練 瑞迪克：詹姆斯沒給任何建議

NBA／「白紙」成湖人新任總教練 瑞迪克：詹姆斯沒給任何建議

熱門新聞

唐嫣被看好能夠超越劉亦菲「玫瑰的故事」。(取材自微博)

唐嫣二搭趙又廷 網看好「汪小姐」超越劉亦菲「玫瑰」

2024-06-28 08:00
宋軼在劇中患有「變身症」。(取材自微博)

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

2024-06-27 08:00
龍點名謝霆鋒是接班人。（取材自微博）

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

2024-06-29 07:00
蔡家蓁表示愛情不分性別。記者沈昱嘉／攝影

角逐金曲獎 她大方認女女戀：卸掉保護色 感情觀全變了

2024-06-27 15:56
王雨馨出席了上海國際電影節。(取材自微博)

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

2024-06-24 07:00
凱爾斯在演唱會上抱起泰勒絲。(讀者張雅媛／提供)

現場直擊╱泰勒絲演唱會男友首同台 公主抱全場尖叫

2024-06-23 23:01

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運