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米高福克斯同台「酷玩」 坐輪椅彈吉他…觀眾看哭了

娛樂新聞組／綜合報導
米高福克斯罹患帕金森氏症已30多年。（取材自Instagram）
米高福克斯罹患帕金森氏症已30多年。（取材自Instagram）

英國規模最大的音樂節「Glastonbury」近日舉行，知名搖滾樂隊「酷玩樂團」（Coldplay）參與演出，邀來電影「回到未來」（Back to the Future）影星米高福克斯（Michael J. Fox）擔任嘉賓，他坐著輪椅彈吉他的模樣，令大批網友感動又心酸。

米高福克斯罹患帕金森氏症30多年，早前又因脊椎腫瘤而影響走動，平時需以輪椅代步。還記得「回到未來」中，他曾在父母的畢業舞會上代替受傷的吉他手演出，而這經典一幕在「酷玩樂團」的舞台上重演，感動千千萬萬現場及收看電視直播的觀眾。

當「酷玩樂團」準備演唱大熱歌曲「Fix You」時，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）對台下說：「我們組成樂隊的主要原因，是受到『回到未來』影響，多謝米高福克斯，我們的英雄。」此時米高福克斯由工作人員推着輪椅出場，雖然行動不便，卻阻擋不了他的興致，同時勾起觀眾對他在「回」片彈吉他的年輕風采。

從英國廣播公司直播的畫面可見，現場不少歌迷情緒激動，有人更淚流滿面，氣氛感人。

當天，米高福克斯坐在輪椅上彈吉他，跟「酷玩樂團」合奏「Fix You」與「Humankind」兩曲。

米高福克斯於1991年、30歲時宣布罹患了帕金森氏症，他於去年上映的紀錄片中談到，帕金森氏症不會消失，他必須跟著這病一起死去，「我不想撒謊，狀況是愈來愈糟，每天也生活也愈來愈難。」

儘管如此，他仍然專注於維持常抱感恩之心，「我知道這對很多人來說很難，我也體認到這對我來說有多難。但我有一套方法，可以讓我處理這些，讓我懷著感激之情進而意識到，樂觀是可以持續下去的。」

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