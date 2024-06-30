觀影說劇／「劊子手」葛倫鮑威爾追龍捲風 曝德州童年驚魂

葛倫鮑威爾(中左)在「龍捲風暴」挑戰各式各樣的高難度追風動作戲。(圖／華納兄弟提供)

因為演出「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）的「劊子手」暴紅的葛倫鮑威爾（Glen Powell），今年帶來主演災難鉅作「龍捲風 暴」（Twisters）飾演自稱「龍捲風牛仔」的泰勒（Tyler），戲外透露自己從小在「龍捲風走廊」一帶的德州 長大，九歲時曾親身經歷一個破壞力超強的F5級龍捲風，真實恐懼也幫助他為這部電影做出最真實的表演。

「龍捲風暴」由「侏羅紀世界」（Jurassic World）史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）監製，獲奧斯卡金像獎提名的「夢想之地」（Minari）編導鄭李爍執導，葛倫繼在「捍衛戰士：獨行俠」中演出帥氣的戰機飛官後全球人氣爆棚，再度推出帥氣新片「龍捲風暴」。導演鄭李爍說：「葛倫鮑威爾真的是魅力無法擋，而且既有趣又搞笑，就連他在扮演像泰勒這麼自大又臭屁的大帥哥的時候，你還是會喜歡他。他也是名演技精湛的演員，擁有深厚的底子，他擅於將這種深度自然而然地展現出來，幾乎是毫不費力地展現出來，而不是刻意裝出來。」

在「龍捲風暴」中，葛倫開著一輛裝備加強的道奇 公羊皮卡車，率領一個看似吵鬧又粗魯的「極限氣象學家」團隊，開車衝進龍捲風裡面，拍攝各種瘋狂的追風影片，是超受歡迎的網路紅人，戲外回憶起兒時的龍捲風經歷仍餘悸猶存。

葛倫回憶，九歲時經歷真實龍捲風，那時他們全家都在一家地毯店避難，最後龍捲風摧毀30多間房屋，造成超過27人死亡，一家人也在龍捲風過後協助清理災後滿目瘡痍的小鎮。那次可怕的經驗讓他親眼目睹龍捲風是如何對人們的生活造成嚴重衝擊，也幫助他為這部電影做出最真實的表演。

提起片中泰勒的風暴追逐團隊，葛倫鮑威爾說：「他們似乎都有一種隨心所欲、對什麼事情都覺得無所謂的態度，但他們絕對不是傻瓜。他們對龍捲風的強大力量深感敬畏，而且非常關心因為龍捲風造成的破壞而受到影響的災民。」