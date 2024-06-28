泰勒絲倫敦開唱「蟲子飛進嘴裡」 痛苦咳嗽自嘲美味

泰勒絲做慈善不落人後。（歐新社資料照片）

泰勒絲 （Taylor Swift）《The Eras Tour時代巡迴演唱會》去年3月自美國開跑，近期進行到歐洲站，日前於倫敦開唱，然而當她在演唱〈All Too Well〉時卻突然誤食飛蟲，她「緊咳」處理，完全沒影響表演，被讚專業，畫面也於網上流傳。

泰勒絲在日前倫敦演唱會上唱到一半突然蟲子飛進嘴裡，引發她咳嗽。（視頻截圖）

噓！星聞報導，「TMZ」曝光一段泰勒絲倫敦表演誤吞蟲子的影片，只見她原本抱著吉他彈唱《All Too Well》，然而演唱途中有蟲子飛進她口中，她趁間奏時彎腰側身用力咳，表情顯得有些痛苦，又馬上恢復演唱。

泰勒絲向粉絲解釋剛剛吞了一隻蟲子，還開玩笑稱蟲子好吃，不過這並非她首次於演唱時發生這類狀況，去年巡演到芝加哥站，當她正和歌迷說話時，突然吞下一隻蟲子，她也直說「我吞下了一隻蟲子」，邊和歌迷說笑邊表示自己沒事，也同樣開玩笑稱「喔！很美味」，台下粉絲則笑成一片。

ETtoday報導，泰勒絲近期被《富比世 》公開財產狀況，揭露她光靠音樂事業就累積13億美元的淨資產。不過身價驚人的她，做慈善也不落人後，日前她在英國舉行演唱會，一口氣拿出相當於1萬份救濟餐點的善款，捐給當地的食物銀行，她在巡演期間的善舉也隨之曝光。

泰勒絲近期在愛丁堡、利物浦、卡地夫、倫敦等地開唱。據People報導，卡地夫一家食物銀行的執行長比格斯（Biggs），日前證實泰勒絲有向他們捐款，她雖沒有公開確切金額，但透露這筆捐款，大約可以為1200人提供「三天份的三餐」，換算下來約為10800份餐點，她也透露這是機構成立以來，收過的「最高額捐款」。

不過，這其實不是泰勒絲在巡演期間首次捐款。先前就傳出她在The Eras巡演的所到之處，都會捐款給當地的食物銀行，去年她在美國國內演出時，內華達州、亞利桑那州、德州、加州 等多個地區的食物銀行，都曾紛紛出面證實收到她的捐款。